Sant Salvador de Guardiola enceta aquest dijous una festa major adaptada a la covid

Aquest any els veïns i veïnes de Sant Salvador de Guardiola no podran gaudir de la mítica vesprada amb sardinada ni el popular corretasques, entre moltes altres activitats característiques de la festa major del poble. El municipi bagenc s'ha adaptat a les circumstàncies provocades per la covid i demà encetarà una festa diferent de la d'altres anys, pero? sense renunciar a la cultura i a les activitats que garanteixin la seguretat de tothom, tal com ha anunciat el propi consistori.

La celebració s'encetarà demà a les 12.30 hores amb la missa que s'ha preparat en memòria de tots els vilatans morts durant el confinament. A la nit, Prego d'inici de Festa Major i la cantada d'havaneres amb el grup Xarxa donaran el tret de sortida als actes musicals del programa. L'oferta continuarà l'endemà amb l'espectacle familiar "La bona vida" a càrrec de 2Princeses Barbudes, a la tarda, i el concert d'Obeses, a la nit. Dissabte pujarà a l'escenari l'Orquesta Swing Latino i diumenge ho faran els joves terrassencs Sense Sal.

Entremig tota una sèrie de propostes d'activitat física, culturals i d'oci d'entre les quals destaquen dues gimcanes pel poble pels més petits, el tast de cerveses, una sessió en streaming de tres hores amb 3 DJ's de Sunlife Barcelona i un espectacle de màgia Txema.

En total, seran 19 les propostes que el consistori contempla dur a terme des d'aquest dijous i fins diumenge per celebrar que, un any més, el municipi està preparat per celebrar la festa local més destacada de l'any.

Disbauxa sota les directrius de seguretat

Per tal de garantir la seguretat del veïnat enfront de la covid, el consistori ha marcat una sèrie de mesures de seguretat que s'aplicaran en totes les activitats organitzades per aquests cinc dies. Entre elles es troben la reducció d'aforaments i agrupació amb un màxim de 5 persones per nuclis de convivència, l'organització d'espectacles i concerts amb públic assegut, l'eliminació d'àpats populars comunitaris, la reducció dels serveis de barra de bar, la limitació horària de les actuacions, amb priorització d'actes diürns i la seva finalització abans de les 00.00 hores i el registre de noms i telèfons dels assistents per garantir la traçabilitat així com el control de temperatura quan es consideri oportú.

El consistori també demana que els assistents respectin distanciament de seguretat, facin un ús obligatori de la mascareta i dels gels higienitzants hidroalcohòlics als espais amb dispensadors automàtics.