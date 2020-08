Territori admet que els descomptes per hores a la C-16 no han funcionat

El departamanet de Territori i Sostenibilitat reconeix que els descomptes implantats a l'autopista Terrassa-Manresa per franges horàries des del 2016 no s'han entès prou bé, i que creaven una incertesa en els potencials usuaris que ha acabat desembocant en què molts d'ells no en fessin ús.

És aquesta indefinició, i els resultats pràctics que se n'han derivat (un baix transvassament de trànsit de la C-55 cap a la C-16) el que , finalment, ha empès la conselleria a estendre aquesta modalitat de bonificació a les 24 hores dels dies laborables. Una mesura que tal i com ja s'ha anat anunciant (i va avançar Regió7) s'aplicarà a partir de l'1 setembre i que, de fet, agents polítics i socials del Bages exigien pràcticament des que es van anunciar els descomptes, quatre anys enrere.

El director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ha fet referència als sistemes de control que té fixats (sensors que detecten els trajectes a través dels dispositius bluetooth dels conductors), que han posat de manifest al llarg d'aquest temps que els potencials usuaris fan una utilització molt baixa de la franja de gratuïtat. En aquest sentit, Flores ha reiterat a aquest diari que aquest registre «ens diu que la gent continuava circulant per la C-55 i no per l'autopista, malgrat parlem de trànsits que per hora i itinerari hauria aconseguit un estalvi de temps sense cap cost».

Segons el director d'Infraestructures de Mobilitat, la interpretació que en fa el departament és que el sistema emprat fins ara «no ha acabat de quedar prou clar per a l'usuari, i que aquesta confusió ha derivat en una desconfiança que fa que es faci servir molt menys del que es podria».

Davant d'aquest anàlisis, Xavier Flores confia plenament que aquesta situació es resoldrà amb la gratuïtat les 24 hores del dia, que creu que ha de suposar un «evident salt endavant», perquè «ara sí que quedarà clar per a tothom que, en dies feiners, pot passar-hi sempre que vulgui en dies feiners. No ha d'estar pensant en horaris. I en aquest sentit ha subratllat que espera que, ara sí, es compleixi el que és el gran objectiu d'aquests descomptes, «que és que hi hagi un trasvassament important cap a la C-16 del trànsit que ara passa per la C-55 per descarregar aquesta carretera».

Flores ha reiterat que «ara podrem dir que no hi haurà excusa, serà gratuïta a tota hora i per tant confiem que s'utilitzi. Perquè hem reduït dràsticament l'accidentalitat a la C-55, i ara l'objectiu que perseguim és descongestionar-la, i seguim creient que amb aquesta política de descomptes ho podem aconseguir». Cal recordar que el tram de gratuïtat és per als trajectes que van des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord, i a l'inrevés.