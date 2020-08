Monistrol de Montserrat crea unes visites teatralitzades per recordar l'obra de Joan Carles Amat

Monistrol de Montserrat viatjarà a l'època renaixentista amb la creació d'unes visites teatralitzades que rescaten la figura de Joan Carles Amat, l'artista polifacètic que va ser batlle i metge del municipi entre els segles XVI i XVII. La proposta se celebrarà els propers diumenges 9 i 16 d'agost i està previst ampliar les dates si la iniciativa té èxit entre els visitants. L'objectiu del projecte és donar impuls turístic al poble i alhora posar en valor la història d'un personatge àmpliament conegut per les obres literàries i musicals que va escriure, com ara el Tractat sobre la guitarra, document de referència a les escoles de música d'arreu.

Durant la presentació del projecte, que s'ha celebrat aquest matí, l'historiador Joan Pozo ha explicat que l'itinerari recorre els indrets del municipi que van tenir una rellevància especial per l'artista. «La visita guiada començarà a l'església de Sant Pere, ja que tenim la idea romàntica que les restes òssies de Joan Carles Amat reposen dins la nau de l'església. En aquella època les persones amb certa eminència i poder adquisitiu s'enterraven a les parròquies. D'aquesta forma, ens imaginarem que ressuscita per uns instants i surt de l'església per explicar la seva història», detalla Pozo, qui s'encarregarà d'interpretar el personatge. El recorregut continuarà pels Jardins de la Sala, la Casa del Consell, la plaça de la Font Gran, el carrer de Sant Joan i arribarà fins a la plaça del Bo-bo.

Les visites teatralitzades dels dos primers diumenges són una prova pilot, «més endavant s'incorporaran més personatges de l'època i, si tot va bé, es podrien allargar les visites fins a l'hivern», apunta l'historiador. Al seu costat, l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez, destaca que «les visites teatralitzades poden esdevenir una forma amena i divertida de conèixer la història del poble, de fet, l'exemple és l'èxit de la festa dels Romeus», subratlla. La ruta també es podrà fer de forma individual, ja que de cara al setembre l'Ajuntament elaborarà uns díptics informatius i senyalitzarà els punts d'interès de l'itinerari. L'alcalde destaca que l'objectiu és que la història de Joan Carles Amat esdevingui un reclam pels visitants i, d'aquesta forma, «evitar que els turistes passin de llarg del municipi».

Tal i com explica Pozo, Joan Carles Amat (1572-1642) és un «home polifacètic i renaixentista, ja que va conrear diversos àmbits artístics i científics». A nivell mundial, és àmpliament conegut pel seu Tractat sobre la guitarra i, a banda, va escriure altres obres de referència com Quatre-cents aforismes catalans. Com a metge, va atendre els monjos del Monestir de Montserrat i va publicar diversos tractats de medicina. D'altra banda, Pozo també destaca la seva vessant política, ja que «va ser un home molt implicat en el teixit social de Monistrol de Montserrat fins a arribar a ser el batlle».