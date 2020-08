El Geoparc de la Catalunya Central instal·la panells explicatius a Montserrat

El Geoparc de la Catalunya Central ha completat aquest mes d'agost la instal·lació de nous panells informatius i interpretatius a l'entorn de Montserrat. En concret, s'ha ubicat un panell informatiu a la ruta de la Drecera dels Tres Quarts, a l'àrea de descans de Coll Cabiró, un punt estratègic per al públic que visita aquest entorn, a la sortida de Monistrol. El panell compta amb un enllaç QR que conté informació a través d'un tríptic en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).

En paral·lel, s'han col·locat dos panells interpretatius que també incorporen informació sobre els valors naturals (flora i fauna) i culturals i històrics del Parc Natural i del Monestir. A més, ajuden a la interpretació del paisatge geològic, des del mirador de l'àrea de descans de Santa Cecília, i també de tot l'entorn natural que ofereix el congost del Llobregat, des del mirador de Sant Miquel.

El Geoparc agraeix les facilitats rebudes per part del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat per fer possible la instal·lació dels panells informatius "que reforcen l'aposta per divulgar al gran públic els valors geològics del territori en espais estratègics", tal i com explica el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas. Per al conseller aquestes accions que també s'han executat a l'Anella Verda de Manresa, al CAT Sallent i a l'Aula de Natura de Montserrat "ajuden a fer més visible i a donar a conèixer el Geoparc".