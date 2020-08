Monistrol recorda el polifacètic Joan Carles Amat amb una ruta teatralitzada

Monistrol de Montserrat viatjarà a l'època renaixentista amb la creació d'una ruta teatralitzada que difondrà la vida i l'obra de Joan Carles Amat, l'home polifacètic que va brillar en el camp de les lletres, la música i la medicina i va ser autor de tractats que van donar la volta al món. Nascut el 1572 a Monistrol, Amat va deixar petjada en el municipi, ja que va participar en la política local i va exercir-hi com a metge, però la seva obra va travessar fronteres (vegeu desglossat). L'itinerari històric que se celebrarà els pròxims diumenges 9 i 16 d'agost neix per consolidar-se com un reclam turístic que posa en valor el llegat d'un dels monistrolencs més universals de la història.

«Amat era un renaixentista total, que va trobar en l'art i la ciència dos camins per comprendre el món», apunta l'historiador Joan Pozo. L'artista va escriure obres literàries i musicals de referència, com el primer tractat de guitarra més antic que es conserva, o estudis de medicina que el van donar a conèixer arreu del món. Amat era un artista d'abast internacional però amb els peus posats a Monistrol de Montserrat, i, per aquest motiu, el govern local veu en la seva figura un patrimoni artístic per posar en valor a l'hora d'atraure visitants.

«Després de l'èxit de la Festa dels Romeus any rere any, vam pensar que recuperar la història de l'artista a partir de les visites teatralitzades seria una bona forma de redescobrir-lo», explica l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel Rodríguez. L'historiador Joan Pozo s'encarregarà d'acompanyar els visitants en el transcurs d'un itinerari que s'aturarà a la Casa del Consell, a la plaça de la Font Gran i al carrer de Sant Joan.

«Durant el recorregut, el protagonista de la història ressuscitarà per explicar als participants els seus pensaments i emocions», destaca Pozo, el guionista de les visites. De cara al futur, preveu incorporar més personatges i més escenes, «però tot depèn de la resposta que rebem per part de la gent», remarca Pozo. Les dues sessions que se celebraran els pròxims diumenges seran una prova pilot i, si tenen èxit, l'objectiu és consolidar la iniciativa i oferir una programació estable.

De fet, l'Ajuntament elaborarà uns díptics informatius i senyalitzarà els punts d'interès de l'itinerari per tal que els interessats també puguin fer la visita de forma individual. El projecte s'emmarca en les diferents accions per rescatar la figura. L'any 2014 la seva història es va reunir en un llibre titulat L'empremta del monistrolenc Joan Carles Amat i, ben aviat, les seves vivències es recolliran en un conte il·lustrat per la reconeguda dibuixant Pilarín Bayés.