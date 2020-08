El ple de Sant Joan aprova per unanimitat un pla de xoc pels efectes de la covid-19

El ple es va celebrar per via telemàtica

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha donat llum verd a un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi causada per la covid-19 al municipi. En la sessió extraordinària del ple municipal d'aquest dijous, 6 d'agost, tots els grups municipals han votat per unanimitat el document que recull totes les mesures que es pretén que serveixi per mitigar l'impacte de la pandèmia al municipi.

El consistori al complet va votar a favor del pla de xoc després de diverses negociacions entre tots els grups polítics. Prèviament a l'elaboració del document, els regidors de l'equip de govern (Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya) i els membres de cada grup de l'oposició (Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya-Sant Joan de Vilatorrada, Compromís amb Sant Joan i Ciutadans) es van reunir juntament amb tècnics municipals i agents socials de Sant Joan de Vilatorrada per escoltar i valorar les necessitats del municipi.

Les reunions, igual que el pla de xoc, van ser dividides en tres comissions: Social-sanitària, econòmica i d'ocupació; i territori i mobilitat. En total, es destinaran 236.000 euros a les mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 al municipi a ajuts, entre altres, a serveis socials.

Els grups municipals valoren molt positivament el curs de les negociacions que ha derivat en un acord per unanimitat al ple. Tot i les discrepàncies que poden tenir els diferents grups, l'executiu ha subratllat que "s'ha treballat en conjunt pel benefici del poble i amb bona entesa i tots celebren com han funcionat les comissions amb els diferents agents socials, entitats i tècnics municipals, als quals agraeixen les seves aportacions".

Durant el ple, tots els grups polítics han fet èmfasi en què el pla de xoc és un document viu i que al setembre es tornaran a emplaçar per concretar mesures i augmentar en recursos sempre que sigui necessari.

A més, en el mateix ple municipal també s'ha votat per majoria absoluta en aquest ple una moció que reclama el retorn del servei mèdic previ a l'estat d'alarma, amb la reobertura dels consultoris locals i el servei presencial.