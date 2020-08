Camioners alerten del risc de passar per dins de Cabrianes amb l'accés pel pont tallat

Les obres d'ampliació del pont d'accés a Cabrianes, que hi mantenen tallada la circulació des de dijous passat fins d'aquí a pràcticament un any, ja es deixen notar dins del nucli amb un fort increment del volum de trànsit, especialment de camions de gran tonatge. La majoria feien servir el pont per enllaçar amb el polígon des de l'eix del Llobregat sense passar per dins el nucli, però amb les obres ara es veuen obligats a travessar-lo i connectar amb l'eix Transversal. L'alternativa no convenç els transportistes consultats per aquest diari, que hi veuen riscos tant per a ells com per als veïns de Cabrianes, tenint en compte que han de circular amb vehicles pesants per una carretera estreta i sense vorals al llarg d'uns quatre quilòmetres.

Ramon Mateo és un transportista acostumat a Cabrianes perquè hi va un parell o tres de cops per setmana amb el seu camió, que pot carregar fins a 40 tones de pes. Dijous al migdia arribava al polígon Berenguer de Cabrianes i explicava que el tall del pont «per a nosaltres és un problema perquè ara hem de passar per una carretera molt més estreta, hem de fer més quilòmetres, s'hi acumula més trànsit que quan podíem passar pel pont, i quan coincidim dos camions pesants hem d'anar amb molt de compte o no passem».

Mateo feia un servei per a l'empresa Abycer, una de les grans que hi ha en aquest polígon juntament amb Stradivarius, Containers del Berguedà i Chiasa, si bé hi ha una vintena de petits i mitjans negocis més. Com molts altres transportistes, fins ara Mateo entrava al polígon pel pont des de l'eix del Llobregat, «que també és estret, però molt més curt i amb poc volum de trànsit». En canvi, «ara són uns 3 o 4 quilòmetres d'una carretera estreta, mal asfaltada i sense voral, i algun dia podríem tenir un ensurt, sobretot de nit o amb pluja». Adverteix que, «si mai hi ha un accident entre dos camions, hi haurà problemes per fer arribar les grues i retirar-los, i durant aquella estona la resta quedaran incomunicats perquè no hi ha cap altra manera d'entrar i sortir».

De fet, els veïns de Cabrianes també tenen com a alternativa el camí dels Horts, que comunica el nucli amb Sallent en paral·lel al riu i sense haver de travessar el pont en obres. Però és tan estret que els vehicles de gran tonatge hi tenen prohibit el pas.

Ernest Plana és un altre transportista habitual del polígon de Cabrianes. El tall de l'accés pel pont no l'afecta gaire perquè sol accedir al polígon per la C-25, tot i admetre que la situació ara es pot complicar perquè «la carretera està molt malament, i si hi hem de passar tots, s'hauria d'haver eixamplat. Aquí hi ha un polígon ple de camions, i els accessos haurien de millorar». Alerta del risc d'algun accident, tenint en compte que «la gent està acostumada a una carretera de poc trànsit».



S'ha de fer més volta

Més enllà dels possibles riscos pel volum de trànsit i per l'estat de la carretera, l'accés únic per a camions que comporta el tall del pont complica el recorregut, apunten des del centre de logística de l'Abycer a Cabrianes. «Si vens de Girona, molt bé, perquè ja s'entra igualment per l'eix Transversal, però si ho fas des de qualsevol altra direcció, has de fer molta volta», si bé no s'esperen excessives complicacions tret de les hores d'entrada i sortida de la feina o canvis de torn. Des d'aquest centre es va avisar prèviament els transportistes que es tallaria el pont i de les alternatives de pas.

Fora d'aquesta empresa no tothom n'estava al cas. «Venim sovint perquè carreguem molt a Stradivarius, i aquest canvi ens perjudica», explicava el romanès Leo Olariu, que, tot i saber que s'arregla el pont, dijous es va veure sorprès pel tall. Venia de Saragossa i, com de costum, va voler accedir a Cabrianes per l'eix del Llobregat, però es va trobar que estava tallat i va haver de fer mitja volta, agafar el Transversal i entrar per l'enllaç d'Artés i travessar Cabrianes. «És una mica embolicat», lamentava, i admetia un cert risc pel trànsit de tràilers que es pot acumular per una carretera «tan estreta i al mig del poble; s'ha d'anar a poc a poc i amb molt de compte».