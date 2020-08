Mor als 92 anys Pere Casaldàliga

Després d'uns dies ingressat a l'UCI d'un hospital de São Paulo per problemes pulmonars, Pere Casaldàliga ha mort aquest dissabte a l'edat de 92 anys. Així ho ha anunciat el seu entorn familiar i també l'Associació Araguaia i Ansa a través d'una piulada a Twitter, on els darrers dies ha anat informant sobre l'estat de salut del religiós nascut a Balsareny. De fer, aquest mateix matí, l'entitat ja havia explicat que el religiós nascut a Balsareny es trobava en un estat molt fràgil.

Casaldàliga va ser traslladat dimecres a l'hospital de la Santa Casa de Batatais, a la regió de São Paulo per ser sotmès a una punció, en la qual li van extreure 600 mililitres de líquid del pulmó esquerre. També se li va posar una sonda a l'estómac, que garantia «una alimentació segura i eficient», i ha estat tractat amb antibiòtics mentre era ingressat a la Unitat de Cures Intensives.

"Amb profunda tristor lamentem comunicar que Pere #Casaldàliga ha mort en el dia d'avui a l'edat de 92 anys. Amb molt de dolor, però segurs com ell ho estava de la seva arribada a la Casa Pairal, us informarem en breu dels actes de comiat", ha expressat a Twitter l'Associació Araguaia i Ansa.



Dos funerals, un a Balsareny i un a Barcelona



Quan a la família, també ha emès un comunicat. "Les germanes, nebodes i tota la família, volem expressar la nostra tristesa per la mort del Bisbe Pere. Al mateix temps, ens sentim reconfortades de saber que tot i la malaltia que ha patit en els últims temps, ha estat acompanyat i cuidat per la seva gent. Des d'aquí volem agrair de tot cor, a tots aquells que han tingut cura d'ell", diu el text, en el qual també s'apunta que tenen previst celebrar un funeral a la parròquia de Balsareny, lloc on va ser batejat, mentre que la Comunitat Claretiana, i l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga organitzaran un funeral a Barcelona. A més, han dedicat al religiós aquest vídeo de comiat.

Una veu compromesa que va tenir a São Félix do Araguaia una segona llar



La petjada del balsarenyenc Pere Casaldàliga, serà viva durant molts anys. L'adéu a una de les veus més compromeses de l'Església colpeja el cor de l'Amazònia però també Catalunya. La seva lluita per ajudar als pobres la va desenvolupar a São Félix do Araguaia, l'indret que va esdevenir la seva segona casa i on va afrontar la recta final de la vida al costat del riu Araguaia, d'on ja feia anys que havia manifestat que no se'n mouria, com així ha complert. Allà hi ha estat estretament lligat i arrelat durant 52 anys. Prèviament, la seva paraula també va ressonar a Catalunya, on es va interessar pel món del cristianisme obrer i va treballar a favor de les causes socials. Reconegut com un dels pares de la teologia de l'alliberament, la seva tasca ha rebut nombroses distincions com la Creu de Sant Jordi, el Premi per la Pau de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya o el Premi Internacional Catalunya. En aquest article pots llegir una àmplia biografia de Pere Casaldàliga.