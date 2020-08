«Han estat tres mesos molt intensos, però de mica en mica em vaig adaptant»

No va passar ni un any des que Jordi Mas Antunes es va presentar per primer cop en unes llistes electorals, i de número 5, fins que va esdevenir alcalde. El 29 d'abril passat va assumir l'alcaldia de Callús (ERC), el municipi on va néixer ara fa 42 anys, en substitució de Joan Badia, que va haver de deixar el càrrec per motius de salut. Va ser un nomenament inesperat, portat per les circumstàncies, i que poc abans ni tan sols es podia imaginar. Tres mesos després, valora l'experiència d'un càrrec que veu complicat però del qual fins ara assegura que no es penedeix d'haver assumit.

Per què vostè, que anava de número cinc a la llista?

En vam estar parlant amb l'equip de govern, i com que a la resta de membres que tenia davant els era impossible compaginar la seva feina amb la de l'alcaldia, va semblar que jo era la millor opció. De fet, em venia de gust provar l'experiència i vaig veure que era una oportunitat per agafar-m'hi i tirar-ho endavant, encara que mai no em vaig presentar amb la intenció de ser alcalde.

I com valora l'experiència, ara que han passat tres mesos?

Ha estat molt intensa perquè hi ha molts processos administratius que desconeixia. A més, va haver d'anar tot tan ràpid i en ple confinament, que no hi ha hagut traspàs d'alcaldes, i m'he trobat que tot són novetats, però hi ha un equip de govern molt compacte que m'ajuda molt i em vaig adaptant.

Se n'esperava tantes?

Sabia que hi havia molta feina i dedicació, però m'he vist sorprès per l'engranatge administratiu que hi ha. Em costa conèixer-lo bé, entendre'l, i fer-lo meu; en definitiva, digerir tota la informació i situacions noves amb què m'he trobat. Ja fa tres mesos i encara estic en procés, i tenint en compte que sóc novell i que començo de zero, crec que serà una mica llarg.

És bomber de professió. Com s'ho fa per compaginar totes les feines?

Sóc funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, i tot i que l'horari de bomber em permet unes hores per dedicar a l'Ajuntament de Callús els matins, la veritat és que és molt complex i gairebé una feina d'enginyeria combinar la família, la feina i la tasca d'alcalde, perquè hi ha molts temes que encara no domino. Com a alcalde, em truquen a qualsevol hora, però de moment no he agafat cap excedència per fer dedicació exclusiva.

Hi ha hagut l'impacte de la covid pel mig. Fins a quin punt s'han hagut de prendre decisions clau pels seus efectes al municipi?

Hem vist molt incrementada la demanda d'ajuda social, i en aquest sentit, no es tracta de valorar si les decisions que es prenen són difícils o no, sinó que simplement s'han de prendre perquè la resposta a aquesta demanda sempre ha de ser que sí. Tot el context de la covid ens ha generat molta incertesa sobre què podem fer i què no, què podem obrir i què no, de com hem de desinfectar els espais..., la gent et demana que els responguis qüestions que canvien d'un dia per l'altre, o et trobes veïns a qui coneixes de tota la vida que et reclamen poder fer una festa d'aniversari, que els permetries amb els ulls tancats, i en canvi ara els has de dir que no. Ens veiem obligats a restringir moltes coses, i a vegades costa de fer-ho entendre. És una situació molt incerta, i això ens condiciona molt.

A Callús ERC governa amb una majoria còmoda. Quines són les relacions amb l'oposició de JxC?

Són cordials. Cadascú segueix el seu rol però ens respectem. En cap moment no m'han posat pals a les rodes, i en la gestió de la covid han estat sempre oberts a donar un cop de mà, i sembla que també ens hem entès.

Hi ha projectada la llar d'infants, que ara ocupa part de l'escola, per d'aquí a dos cursos en uns terrenys que ja estan a punt perquè ja s'ha fet el canvi urbanístic. Va endavant?

Ens falta buscar el cent per cent del finançament, perquè encara no el tenim. Hi hem començat a treballar però ens ha enganxat la pandèmia pel mig. A més, hem de tenir en compte que el projecte de l'escola és precovid, i, segons com, ens podríem trobar que l'haguéssim de modificar. Tampoc no sabem si podrem complir els terminis.

Amb la llar d'infants n'hi haurà prou per descongestionar l'escola, o ja es va pensant en altres mesures?

Si es pogués fer aviat l'escola bressol, ja seria una gran notícia, però crec que sí. Amb l'espai que ara ocupa la llar d'infants dins l'escola Joventut i que alliberaríem, ja n'hi hauria prou per continuar amb l'edifici actual sense problemes.

La llar d'infants és el projecte estrella del mandat?

S'ha convertit en un dels grans projectes, però sobrevingut, després que el departament d'Educació ens demanés l'any passat que havíem de treure les cargoleres de l'escola Joventut, i això implica haver de fer una escola bressol. Però el gran projecte que s'havia de fer aquest mandat era la remodelació de les piscines municipals, i per això es va demanar un ajut al PUOSC per a la piscina.

La idea important, doncs, era la piscina. Què s'hi vol fer?

Tot el vas de la piscina gran s'ha de fer nou, a banda de renovar la gespa i de treure uns quants arbres, però l'obra no inclou la renovació de vestidors ni cap ampliació. Teníem totes les esperances d'aconseguir un ajut per a la remodelació de les piscines municipals en l'últim PUOSC, però no ens han donat tot l'import que demanàvem. Hi presentarem al·legacions, però no sabem si ens les acceptaran. Ens trobem que no tenim prou recursos i encara no sabem com podrem tirar el projecte endavant. Ara, doncs, tenim una feina addicional de buscar més finançament per a les piscines, a banda del que ja havíem de buscar per a l'escola bressol. Són dues obres grans i haurem de veure si es poden portar a terme o no dins d'aquest mandat. L'import de la piscina costa uns 320.000 euros, i el de l'escola bressol, uns 450.000 euros.

Callús va creixent. S'ha d'anar planificant nous equipaments o ampliacions, a banda de la llar d'infants i la piscina?

Actualment som 2.140 habitants, i disposem de bastants equipaments, sobretot esportius, i també parcs. El que passa és que fa molts anys que estan fets i els cal un manteniment.

De fet, el poble creix però potser no tant com es preveia fa un temps, i hi ha pendent de desenvolupar el sector des de l'entrada pel centre des de la C-55 i l'accés inclòs. Què s'hi preveu?

L'asfalt està molt malmès i s'ha de reparar. Abans de la covid vam estar en contacte amb el propietari dels terrenys per poder fer una reparació del ferm de forma conjunta, però les comunicacions s'han vist estroncades per la covid, i ara estem pendents de reiniciar converses. La intenció és reparar l'entrada del poble entre les dues rotondes.

L'estiu passat l'Ajuntament va demanar als agents rurals i al departament d'Agricultura que obrissin una investigació per determinar si hi ha incompliments en les dejeccions de purins per la fortor que desprenen. S'ha pogut determinar alguna cosa?

És un problema complex que de moment no s'ha solucionat, i aquella investigació no va detectar cap anomalia en els abocaments que es feien als camps. Ara per ara no s'ha pogut determinar d'on venen, ni sabem com combatre-ho, i de tant en tant es van donant episodis.

L'any passat, Callús va reconvertir la Fira de Primavera en la Fira de les Filadores. Aquest any no s'ha pogut fer, però es manté l'aposta per la seva continuïtat?

Va tenir molta acceptació al poble. Si la covid ens deixa, la intenció és tornar-la a engegar l'any que ve.

Ja s'ha completat la restauració de l'ermita de Viladelleva. Què suposa això per al poble?

Ja està acabada la reforma i ara l'únic que falta és la inauguració, que voldríem fer per les festes de tardor, durant el cap de setmana del 12 d'octubre, tenint en compte que aquest any no hem tingut la festa major del juny. Si la covid ens deixa, uns quants dels actes de la festa major els passarem a les festes de tardor, i un d'ells és aquesta inauguració. Aquesta ermita és una icona per a Callús, un indret situat a uns sis quilòmetres molt habitual per fer-hi caminades i excursions, i en un futur podria ser un punt per a la celebració de cerimònies.

Fa uns mesos es recuperaven les tines dels Manxons, però falta convertir-les en un centre d'interpretació de la ruta de la sal...

S'està treballant en el projecte, però encara no hi ha cap data.

Amb tots aquests projectes, es pot dir que el turisme ha de ser una de les apostes econòmiques del municipi?

Pot ser una de les sortides, entre les tines i l'ermita de Viladelleva, aprofitant el camí de la sal i el projecte de les vies blaves seguint la llera del riu per poder anar a peu o en bicicleta. Tot plegat va sumant nous atractius per promoure el turisme i les visites a Callús.

Vistos els tres mesos d'experiència i l'agenda pendent d'aquest mandat, sap si es presentarà d'alcalde quan s'acabi?

És molt aviat per dir-ho, perquè fa molt poc que soc al càrrec. Hi poso moltes ganes i molta empenta, però hi ha molts ítems per valorar. Ara, els principals reptes són poder tirar endavant els projectes que teníem començats, com són les piscines i l'escola bressol. Acabar d'aterrar i trobar-se aquests dos projectes sobre la taula, tenint en compte la situació actual, ja és prou difícil. Són dos grans reptes, però anirem a totes per poder-los fer.