Avinyó reprèn les obres per restaurar la torre dels Soldats perquè sigui visitable

Avinyó ha reprès les obres de restauració de la torre dels Soldats, iniciades a final de l'any passat i que la pandèmia del coronavirus havia interromput. Un cop enllestida la intervenció arqueològica del fortí i la reconstrucció de diferents parts del mur de l'entorn, ara els treballs se centren en l'interior de la torre. Tot plegat, amb l'objectiu de museïtzar i fer visitable el conjunt arquitectònic, que formava part de la xarxa de telegrafia òptica militar i que és un dels símbols patrimonials del municipi bagenc.

La intervenció que s'està duent a terme per recuperar aquest element no té per objectiu fer una reconstrucció de la torre sinó «la seva consolidació amb alguns elements afegits que permeten entendre el que hi havia i com s'utilitzava» de manera que es preserven les restes amb el seu aspecte original, segons ha explicat l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca.

Els treballs van començar amb la prospecció arqueològica al voltant de la torre i el fortí, que va posar al descobert alguns elements, probablement de la part del recinte on residien els soldats, com ara restes de l'espai on hi havia el foc a terra, una línia de rajoles i objectes com un morter de cuina. Ara, el consistori està esperant rebre l'informe final per posteriorment dipositar el material trobat al Museu Comarcal.

Quant als treballs constructius, s'ha fet recréixer una part dels murs que envoltaven la torre que s'han completat amb una construcció d'acer on s'han marcat les espitlleres i se n'ha reproduït una en 3D «perquè es vegi la profunditat que tenien», explica Vilaseca. Quant a la torre en si, també s'han refet els merlets, «que estaven molt erosionats».

Ara els treballs se centren en l'interior on es preveu la construcció d'una escala de cargol metàl·lica que enllaci amb la passera perimetral a l'alçada del que havia estat la primera planta i la plataforma allargada que hi haurà a nivell de la coberta. Tot plegat, s'acompanyarà de panells explicatius sobre els elements que hi havia i el servei que donava la torre, mentre que la part superior servirà de mirador paisatgístic i interpretatiu sobre la funcionalitat del telègraf, amb vistes als turons d'Artés i Sant Feliu amb els quals es connectava l'aparell.



Un recorregut didàctic

L'objectiu dels treballs actuals és preservar el que queda de la torre i fer un recorregut didàctic que mostri com era i la seva relació en xarxa amb altres torres del voltant que no s'han conservat, com la d'Artés, per una banda, i la de Sant Feliu Sasserra, per l'altra.

La restauració de la torre dels Soldats té per objectiu mostrar com era i com funcionava aquesta construcció des d'un vessant didàctic que complementi in situ el que ja s'explica a l'Espai Matiners dedicat al combat que hi va tenir lloc durant la segona guerra Carlina del 1848, i on hi ha una rèplica de la torre i es fa referència al sistema de telegrafia òptica.

El projecte també preveu actuar a l'entorn i als accessos a la torre, amb l'arranjament dels camins existents, i l'habilitació d'un aparcament per a tres vehicles i bicicletes i d'una zona de descans amb taules i bancs en una petita esplanada que hi ha poc abans d'arribar a la torre.

També s'aprofitarà l'espai per posar algun panell o maqueta interactiva sobre el funcionament del telègraf, i se senyalitzaran els accessos amb la previsió de marcar dues rutes, una de rodada i l'altra per fer a peu.

La recuperació de la torre dels Soldats, on fa cinc anys ja es va consolidar la seva estructura, té un pressupost de prop de 134.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona, principalment a través del programa de reforma i millora d'equipaments locals, edificis singulars i elements patrimonials.

L'aturada de les obres a causa de la pandèmia del coronavirus ha obligat a redefinir els terminis d'execució inicials i la finalització dels treballs se situaria ara cap a final d'any.