La família del bisbe fa una crida a continuar la lluita per les causes que defensava

L'homenatge va omplir la placeta que hi ha just al davant de la casa on va néixer el bisbe MIREIA ARSO

A la mateixa hora que se celebrava a la població brasilera de Batatais el primer dels funerals per acomiadar Pere Casaldàliga, Balsareny va recordar el seu fill predilecte. Davant la casa on va néixer, a cal Lleter, més de 400 persones es van reunir en silenci per traslladar les seves mostres d'afecte a la família, acompanyar-la i recordar el bisbe bagenc.

Va ser un acte senzill però emotiu i sincer que va coordinar la Comissió Pere Casaldàliga, que es va constituir a principi d'aquest any i que va néixer d'una iniciativa popular espontània. Davant la casa hi eren presents les seves dues germanes, Carme i Maria Casaldàliga, de 84 i 88 anys, les nebodes del religiós bagenc i a més a més altres familiars.



El barret de palla

La casa de cal Lleter és de planta baixa a la plaça Ricard Viñas Coma, al centre del poble. En una de les finestres que donen al car-rer hi havia una foto en gran format amb un Pere Casaldàliga somrient. A la mateixa finestra hi reposava un barret de palla com els que fan servir els camperols de Brasil. Era com el barret que el religiós va utilitzar quan va ser ordenat bisbe de São Félix do Araguaia. Durant aquesta cerimònia, van explicar els familiars a Regió7, Casaldàliga no va dur bàcul, sinó un rem com els que fan servir els que naveguen pel riu Araguaia. Un rem igual que el que hi havia també a la finestra. El conjunt el completava la figura d'un indígena karajà, els que habiten la zona on va exercir el bisbe, una peça de tela ameríndia perquè «Amèrica Llatina va ser la seva causa» i un gerro amb terra vermella del riu Araguaia. A terra, just a l'entrada de casa, hi havia espelmes i flors.



Mostres d'afecte d'arreu

«Hem rebut mostres de condol i d'afecte d'arreu del món», va explicar a aquest diari Anna Casaldàliga, una de les nebodes del bisbe. «Ens consta que al Brasil la seva mort ha tingut un impacte molt important. Ha tingut ressò internacional». Va continuar dient que en molts casos han arribat condolences «de gent que no sabem ni qui són, però que t'expliquen què ha sigut o què ha representat per a ells Pere Casaldàliga». També que hi ha gent creient i no creients, i «moltes mostres d'afecte de gent jove, i això ens agrada». «Ens hem sentit molt acompanyats», va afirmar.



Un llarg aplaudiment

L'homenatge a Casaldàliga es va fer a les 8 en punt del vespre. Les campanes de l'església del poble van tocar en senyal de dol. «Balsareny se sent seu el bisbe Casaldàliga i ho volem transmetre a la família», va dir el representant de la Comissió Pere Casaldàliga, Jordi Vilanova. «És una mostra de la nostra estima».

A continuació, rapsodes del grup de Pastorets de la població van recitar dos poemes del balsarenyenc: Retorn pairal i Castell de Balsareny. Les dues amb constants referències a la població, al Bages i també a Catalunya. Escriure era una altra de les facetes del bisbe balsarenyenc. Després la violoncel·lista Martina Ruiz va interpretar El cant dels ocells. Un llarg aplaudiment que semblava que no s'acabava mai va cloure aquesta primera part de l'homenatge de Balsareny al seu bisbe.

Posteriorment es va demanar un minut de silenci. Vilanova va pregar als assistents que el silenci servís per reflexionar que tot i la distància amb el Brasil «no som lluny» del bisbe i també «molt a prop de les seves causes, que han d'estar als nostres cors». El silenci també es va acabar amb un aplaudiment i, pràcticament de manera espontània, algú va començar a cantar el Virolai i tothom qui la sabia s'hi va afegir.



Continuar lluitant

En nom de la família una de les seves nebodes, Anna Casaldàliga, va agrair l'acte d'homenatge i les mostres d'afecte rebudes des que dissabte es va anunciar la mort del bisbe bagenc. «Us agraïm de tot cor la iniciativa de voler-nos acompanyar en aquests moments tristos». Va afirmar, també, que el principal desig «que us volem demanar és que continuï la lluita per les causes de Pere Casaldàliga per fer un món millor».

«Ha sigut un acte de poble», va explicar a Regió7 Jordi Vilanova, de la Comissió Pere Casaldàliga. Es va crear a principi d'any amb la voluntat d'impulsar diversos projectes per recordar el bisbe i les seves lluites. Vilanova va recordar que ahir també es va celebrar el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, precisament una de les causes de Casaldàliga.



Funeral a Balsareny

Dissabte vinent a 2/4 de 8 del vespre se celebrarà a l'església de Balsareny un funeral pel bisbe. Serà un dels actes oficials de comiat del bisbe, va informar ahir l'Associació Araguaia. També és previst que se celebri una cerimònia religiosa a Barcelona. En aquest cas, però, a causa de la pandèmia, no s'ha pogut concretar on serà, ja que es busca un lloc adequat que compleixi totes les mesures de seguretat.