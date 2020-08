Sant Salvador de Guardiola finalitza amb il·lusió una festa major diferent però molt participativa

Sant Salvador de Guardiola ha tancat aquest diumenge quatre dies d'una festa major diferent de la d'altres anys però alhora molt participativa.



L'alcaldessa, Georgina Mercadal, assegura que «hem complert les mesures de seguretat amb escreix, però hi ha hagut veïns que han optat per no participar». Entre tot, Mercadal ha destacat la il·lusió i la seguretat amb què la població del municipi bagenc ha viscut les 19 propostes que l'ajuntament ha pogut oferir en el marc d'aquesta celebració anual malgrat la crítica situació sanitària.



La festa major es va obrir dijous amb una missa en memòria de tots els vilatans morts durant el confinament, el pregó i les havaneres. La participació va créixer en els dies posteriors arribant, en certs actes, a omplir l'aforament màxim premés de 200 persones, com va ser en el cas dels concerts del grup de pop rock Obeses i els terrassencs Sense Sal.





El gran hàndicap: macrofestes juvenils de fins a 70 persones

Malgrat la insistència del consistori per dur a terme una festa major amb responsabilitat i respecte, al llarg del cap de setmana es van originarocasionats per macrofestes a la via pública per part de joves que no respectaven les mesures de seguretat establertes. Segons determina l'alcaldessa, petits grups de jovent es van reunir, sense mascareta ni garantint la distància de seguretat, ali lafins ben entrada la matinada. En una ocasió, s'hi, generant malestar entre el veïnat.Des de l'ajuntament han agraït la tasca duta a terme pel cos de policia municipal, voluntaris i treballadors del consistori per garantir que, malgrat les dificultats externes, el sector cultural i l'oci hagin arribat un any més als carrers de Sant Salvador de Guardiola per la festa major.