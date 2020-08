El Bages és la segona comarca amb més superfície fotovoltaica sol·licitada

Els territoris on més projectes de parcs eòlics i solars es presenten són el centre i el sud de Catalunya. Les comarques de la Catalunya Central també són algunes de les protagonistes dels projectes més ambiciosos que passen per la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya. Un exemple és el Bages, que és la segona comarca de Catalunya amb més hectàrees de superfície fotovoltaica projectada amb un total de 103.

Tot i que a l'energia fotovoltaica li costa més arrencar que a l'eòlica, les empreses energètiques també hi aposten amb força a la Catalunya Central. A més de les 103 hectàrees del Bages, se'n projecten 27 al Moianès, 9 a l'Anoia i 3 al Solsonès.

Tot i que la gran majoria de projectes no superen les 10 hectàrees, alguns arriben gairebé a la centena, com és el cas del macroprojecte solar que s'ha presentat al municipi bagenc de Castellfollit del Boix, amb menys de 400 habitants però amb una gran superfície. L'empresa Xaloc Solar ha presentat el projecte a la Ponència d'un parc solar que ocuparia 90 hectàrees i generaria 37,77 MW de potència. Fins ara només s'han presentat dos projectes d'aquestes característiques, un a Alcarràs (Segrià) de 106 hectàrees i un altre a Balaguer (Noguera) de 90,52, tot i que aquest últim ha estat descartat.

En el projecte de Castellfollit, també s'ha donat el cas que un dels pagesos propietaris del terreny on s'estudia instal·lar les plaques fotovoltaiques no ha estat avisat que les seves hectàrees estan incloses en el projecte. Es tracta de Josep Rius, a qui ja van expropiar terres quan van construir l'eix Diagonal, i ara podria perdre'n més si aquest projecte tira endavant. Per això, no en vol sentir a parlar. «90 hectàrees és més del 10% de la superfície agrícola de Castellfollit del Boix. Fer-la desaparèixer és fer un desert, o és que es pensen que, sota les plaques, la terra tornarà a ser mai més bona? Quant duraran les plaques? 20, 30, 35 anys? Allò quedarà erm i no serviran per res més aquestes terres», es lamenta. El pagès també avisa que «el terreny servirà per tot menys per conrear-hi aliments. Ens hem de plantejar quin model de país volem i cap a on volem anar; i si hi ha dret que unes empreses energètiques es dediquin a fer això».

Pel que fa a l'energia eòlica, l'Anoia és una de les comarques que més en tenen i que més en projecta de Catalunya, superada només per la Terra Alta i el Baix Ebre. Actualment en té 105 en servei i se'n projecten 70 més després del nou decret de les renovables. Castellfollit de Riubregós és el municipi amb més aerogeneradors projectats repartits en diferents parcs eòlics

A la resta de la Catalunya Central no han proliferat tant els projectes eòlics. Al Solsonès, on ja hi havia hagut projectes de parcs eòlics sobre la taula, ara només hi ha un únic projecte sobre la taula de 9 aerogeneradors pendent de passar per la Ponència al municipi de Pinós, mentre que al Bages no se n'ha presentat cap i, per tant, quedaria amb els 10 que té actualment.