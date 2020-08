Cardona busca una sortida al litigi per les filtracions del voladís del camp de futbol

L'Ajuntament de Cardona portarà a terme un peritatge per avaluar l'abast de les afectacions que estan tenint als vestidors del camp de futbol les filtracions d'aigua del voladís que fa de coberta i serveix de mirador a la vall salina, i quina actuació s'hi hauria de fer per evitar-les. D'aquesta manera vol donar una via de sortida a una situació que s'eternitza pel litigi amb la constructora, que fa un any i mig que va enllestir les obres però l'Ajuntament encara no ha recepcionat perquè considera que no estan ben acabades.

Les discrepàncies entre l'Ajuntament i l'empresa, especialment pels problemes d'impermeabilitat, han desembocat en un contenciós encara pendent de resoldre en què s'ha de determinar sobre qui té la responsabilitat dels desperfectes. «L'empresa diu que és un problema del projecte de l'obra, i els que el van redactar diuen que és un problema d'execució i, per tant, de la constructora», explica l'alcalde, Ferran Estruch, que també atribueix les responsabilitats a l'empresa que va executar els treballs. «El que és clar és que la culpa no és de l'Ajuntament», sosté l'alcalde.

Mentrestant, part del voladís, que fa de mirador, es manté tancat «per prudència», apunta Estruch. Per aquest motiu, i més enllà del que determinin els tribunals, l'equip de govern vol buscar alguna fórmula paral·lela per mirar de desencallar la situació «perquè com més temps passa, pitjor». Això vol dir que, un cop s'hagi efectuat el peritatge i se sàpiga quines reparacions cal fer, es demanarà a l'empresa que respongui «o bé actuarem nosaltres fent ús de la fiança que ens va dipositar» en el seu moment.



Més que una coberta

I és que aquesta obra, que s'ha construït al costat de la carretera de la Mina com a coberta per a l'edifici de serveis del camp de futbol completament remodelat, vol esdevenir també un element emblemàtic i de passeig com a balconada-mirador de la vall salina i del propi camp de vida activa (que inclou el camp de futbol i una pista d'atletisme al costat de les piscines municipals), que ja fa temps que funciona. Ara, a més, l'entorn de tot aquest conjunt s'ha completat amb l'obertura d'una nova rotonda que millora la distribució del trànsit entre el nucli urbà i la zona esportiva.

La construcció d'aquest voladís i l'edifici de serveis ja es va veure alterada en el seu dia per les troballes arqueològiques que van aflorar quan es van iniciar els moviments de terres, i que en van alentir l'execució.