Montserrat tornarà a tenir el funicular de la Cova dilluns, després de dos anys d'aturada

El Funicular de la Santa Cova de Montserrat tornarà a oferir el seu servei a partir de dilluns vinent, 17 d'agost, gairebé un mes abans del que s'havia anunciat i després de dos anys durant els quals ha estat inactiu per fer una revisió i remodelació a fons de la infraestructura per millorar-ne les prestacions en matèria de seguretat i confortabilitat.

Tot i que a principi de juliol, quan van arribar els combois remodelats per començar l'operatiu de reinstal.lació, Ferrocarrils de la Generalitat (propietària de la instal·lació) va explicar que la intenció era recuperar el servei al voltant de la festivitat de l'Onze de Setembre, finalment s'ha decidit avançar-ho. La bona marxa dels treballs de posada a punt i del periode de proves de les instal.lacions renovades i la voluntat d'aportar nous atractius en un moment complex per al turisme de casa nostra i de Montserrat en particular, segons fonts de la companyia, han fet que finalment s'opti per fer-lo ja operatiu a mitjan agost.

Les tasques que s'hi han dut a terme han consistit en la renovació dels bastidors de les caixes així com de l'estructura de la via. Després d'aquests mesos, el funicular, que connecta el Monestir de Montserrat amb el camí de la Santa Cova, es va tornar a instal·lar a Montserrat el 7 de juliol passat, moment a partir del qual ha estat en període de proves. El mateix 17 d'agost també s'estrenaran el nou mirador de Sant Joan i el centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Amb el Funicular de la Santa Cova en servei, l'explotació turística Cremallera i Funiculars de Montserrat torna a oferir el 100% dels seus actius als visitants d'aquest emblemàtic indret.

El Funicular de la Santa Cova va suspendre el servei el gener de 2018 per a la realització dels treballs de millora. La previsió inicial era que tornés a estar en funcionament per Setmana Santa del 2020 però a conseqüència de l'estat d'alarma per la Covid-19 finalment serà ara a l'estiu.

Els nous cotxes mantenen les caixes ja modernitzades l'any 2000 i s'hi han renovat els bastidors. També s'han millorat els trams de la via per on transcorre el funicular.

Concretament, s'han estabilitzat els talussos, millorat el drenatge i netejat els murs de protecció de la via. Així mateix, s'ha realitzat una renovació integral de la via i s'ha substituït el cable tractor. La inversió total ha estat de 2,3 milions. En una segona fase, està previst actuar en la renovació de la sala de màquines, amb una inversió de 2,2 milions.

El funicular pot transportar fins a 40 persones per viatge amb una freqüència de 20 minuts. Per tant, pot arribar a dur 240 persones cada hora. Inicialment, està prevista una gestió del servei amb un sol cotxe i una oferta comercial de 120 persones/hora. Aquest servei recorre un traçat de 262 metres i supera un desnivell de 118 metres en un indret envoltat de natura i història.

El record històric de visitants a la Cova va ser a l'any 2014, amb 170.885 i l'any 2017, previ al tancament, es va arribar a la xifra de 150.921 visitants.

El mateix dilluns s'obre també el nou mirador de Sant Joan, ubicat a l'estació superior del Funicular de Sant Joan. Situat a gairebé 1.000 metres d'altitud, aquest mirador permet una perfecta observació de Montserrat i compta amb un centre explicatiu del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, on es mostra la història de la muntanya, així com les seves condicions climàtiques, la fauna i la flora.

Amb el centre d'interpretació es potencien el serveis que ofereix la visita i les persones poden gaudir d'una manera atractiva, l'excepcionalitat natural, cultural i paisatgística de Montserrat. Tant des del Parc Natural com des del Geoparc han facilitat els seus fons multimèdia (fotografies i vídeos) i assessorament tècnic per a diversos elements de l'exposició.