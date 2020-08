Regidors i treballadors de l'Ajuntament de Sant Fruitós sospitosos de tenir covid donen negatiu a les proves

Ni els regidors de l'equip de govern de Sant Fruitós de Bages ni els treballadors municipals de qui fa uns dies es va sospitar d'un possible contagi de covid-19, no estan infectats. L'Ajuntament ho ha fet públic aquest dimarts en un comunicat després de conèixer els resultats de les proves efectuades als afectats, i que han donat negatiu.

El mateix ajuntament havia anunciat dimecres passat al matí que realitzaria proves PCR a personal del consistori i a treballadors municipals susceptibles d'haver-se contagoiat de la malaltia a partir d ela detecció d'un cas positiu en un familiar de primer grau. Tot plegat va comportar també la suspensió, com a mesura preventiva, del ple extraordinari d'aprovació del cartipàs que s'havia convocat per a l'endemà. Ara que s'ha confirmat que no hi ha hagut contagis l'Ajuntament ha reprès la seva activitat i properament es convocarà de nou el ple municipal extraordinari.