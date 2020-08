Talamanca commemorarà dijous la batalla del 1714 en petit comitè

Com cada 13 d'agost, Talamanca commemorarà aquest dijous l'aniversari de la darrera victòria de l'exèrcit català contra els Borbons, que va tenir lloc al municipi el 1714, però aquesta vegada s'ha previst un acte reduït i pensat per a la gent del poble, i no una festa solemne i a l'engròs com era habitual. Començarà a les 7 de la tarda amb l'alcalde, Josep Tarín, i els regidors i veïns, que faran la tradicional ofrena, hi haurà alguns parlaments, i es cantarà Els Segadors.

La decisió de fer un acte més íntim s'ha pres tenint en compte l'actual context de pandèmia, i per evitar riscos amb les aglomeracions que els darrers anys s'havien anat produint en aquest acte. Això vol dir que enguany no hi haurà personalitats convidades, ni l'actuació dels Miquelets.

El Memorial del 1714 a Talamanca ha esdevingut un emblema reivindicatiu de l'independentisme, i ha comptat amb la presència de destacades autoritats, des del president de la Generalitat, Quim Torra (el 2018) fins als expresidents Carles Puigdemont (com a president de l'AMI el 2015) o Artur Mas (el 2014), el conseller Jordi Turull (2017), o la consellera Àngels Chacón, l'any passat. També s'hi han convidat les màximes autoritats de les entitats sobiranistes, com Muriel Casals (el 2015) i Jordi Sànchez (el 2015 i 2016).