La bisbat de Solsona celebra el funeral per Casaldàliga, a qui qualifica de «profeta»

A milers de quilòmetres de São Félix do Araguaia, on s'estaven fent els preparatius per a la darrera cerimònia de comiat en cos present del bisbe Pere Casaldàliga, la catedral de Solsona acollia aquest dimecres al matí la missa funeral per qui era un "fill de la diòcesi", en la seva condició de balserenyenc. Una cerimònica presidida pel bisbe Xavier Novell i concelebrada per una trentena de preveres i novicis de les diferents parròquies del bisbat, i en què en diferents moments s'ha qualificat Casaldàliga de "veritable profeta" i s'ha lloat la seva tasca combativa a través de la paraula en favor dels més desafavorits.

Una imatge de Casaldàliga situada als peus de l'altar i davant un ciri pascual presidia la missa funeral, que ha reunit una setantena de persones (totes elles amb mascareta i distribuïdes al llarg dels bancs del temple per matenir la distància social), entre les quals les nebodes del bisbe balserenyenc.

Obrint la cerimònia, Xavier Novell ha definit Pere Casaldàliga com "un home d'una radicalitat que a tots ens interpel·lava", i que l'ha dut a "transitar per una vida lluminosa, testimonial, arriscada, valenta, audaç, misericordiosa...".

El mateix bisbe Novell, però en aquest cas en cloure la celebració, ha posat en relleu que acomiadar Pere Casaldàliga "és com prendre consciència que una pàgina molt significativa de la via missionera sorgida de la nostra terra ha passat". I en aquest sentit, admetia que "són ja molt pocs els que mantenen aquest testimoniatge de portar el missatge de l'Evangeli a tots els racons del món, com va fer el bisbe Pere".

També en la part final de la missa funeral, s'ha glossat breument la biografia de Casaldàliga, de qui s'ha subratllat que "va assumir amb radical coherència i compromís l'opció dels més pobres", se l'ha definit com un home "profundament místic i intel·lectural" i que ha estat "poble enmig del poble. Recordava els noms de les persones de la seva comunitat i sovint els visitava a casa seva".

Prèviament, mossèn Antoni Guixé, recordant un viatge a l'Amèrica Llatina a principi de la dècada dels 80, que va acabar amb el pas durant tres dies per São Félix do Araguaia, posava en relleu que "era un profeta, perquè profeta és algú que professa la paraula de Déu als qui té al seu costat". I perquè "el contingut del missatge del profeta està fent en gran part de denúncia, el que genera situacions d'oposició i de persecució. La seva vida ha estat posada a preu moltes vegades per la defensa de les seves causes". En aquest sentit, subratllava que Casaldàliga "era un mestre de la comunicació, de l'apropament als més febles amb la paraula i el gest".