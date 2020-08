Monistrol de Montserrat suspèn la Fira de la Coca i el Mató prevista a la tardor

La tradicional Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montser-rat no se celebrarà aquest any a causa de la crisi sanitària originada amb la pandèmia del coronavirus. L'Ajuntament ha decidit suspendre el certamen previst a la tardor, ateses les restriccions i les recomanacions que ha fet la Generalitat de Catalunya per evitar riscos d'expansió del contagi.

Aquest esdeveniment gastronòmic s'havia previst que se celebraria els dies 24 i 25 d'octubre d'aquest any 2020 i hauria estat la 27a edició, però les característiques i l'estretor dels espais on tradicionalment se celebra la Fira de la Coca i el Mató (plaça de la Font Gran, plaça del Bo-Bo, carrer de les Escoles, aparcament de la Mentirosa, Passeig de la Canaleta, carrer de Sant Joan...) impossibiliten la creació d'un circuit de circulació segur, que eviti aglomeracions de públic i que garanteixi la distància de seguretat entre parades, així com l'aplicació d'altres mesures de prevenció sanitària entre els paradistes i els visitants.

L'anul·lació del certamen afecta els monistrolencs que any rere any acullen, el darrer cap de setmana d'octubre, una gran quantitat de visitants que consumeixen els productes locals, passegen pels espais històrics de la vila i gaudeixen dels espectacles d'animació, els tallers i les mostres de cultura tradicional que els ofereixen les entitats de la vila.

Un dels grans atractius de la fira són les parades d'alimentació, especialment les de formatge i mató i les de coca. Tot i que també s'hi poden trobar parades de mel, olives, licors, castanyes, garapinyades, embotits artesans i verdures i fruites ecològiques i de proximitat. D'altra banda, també són rellevants les parades d'artesania i manufactura, de comerços locals i d'entitats, així com les animacions al carrer, les mostres d'oficis tradicionals i els tallers de cuina per a totes les edats que tenen lloc amb motiu de la celebració de la fira.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat confia poder celebrar una nova edició normalitzada de la Fira de la Coca i el Mató el cap de setmana del 30 i 31 d'octubre del proper any 2021 per tal de tornar a donar visibilitat als comerços i entitats de la vila i oportunitat de negoci a paradistes i artesans de la comarca i la província, ja que aquest esdeveniment anual suposa una gran dinamització de l'economia i del turisme de la vila i la comarca.

En les últimes edicions, la fira ha tingut un èxit destacat en el nombre de visitants. De fet, l'any 2018 el certamen va celebrar els vint-i-cinc anys de trajectòria i, en aquella edició, es va organitzar una exposició a l'espai de Can Gibert sobre la història de la festa.