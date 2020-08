Navarcles aprova amb nota el primer dia de festa major

L'anomenada Festa Major Parèntesi, fent al·lusió al petit format de la festa major d'enguany a causa de les restriccions per la covid-19, va convèncer al públic navarclí en aquest primer dia festiu al municipi. La jornada va obligar als navarclins a llevar-se ben d'hora amb la «Caminada Navarclina» que va dur a una cinquantena de persones a passejar pels voltants del municipi, sempre respectant les mesures de seguretat, i a gaudir d'un matí assolellat.

Seguidament a les 10 del matí, va tenir lloc una activitat que normalment es duia a terme als campaments organitzats per l'entitat del MIJAC Navarcles: la "gimcana marrana". Però degut a l'actual pandèmia, els campaments d'enguany s'han hagut de suspendre. Però aquesta va ser l'excusa perfecte per portar l'activitat fins el Llac de Navarcles i així empolsinar i embrutar a un bon grapat de persones.

A les 5 de la tarda, i amb un ull posat a la inestable previsió meteorològica, es va poder desenvolupar amb normalitat una primera edició de paintball, altre cop al Llac, un espai que va funcionar molt bé per posar trinxeres i simular una guerra al més pur estil «Call of Duty». Els més petits van poder gaudir d'una tarda de cançons i contes a càrrec de l'avinyonenca Clara Gavaldà que va descobrir una pila d'animals i va endinsar als menuts de la vila en històries que van treure més d'un somriure al públic.

Quan el sol va caure, va ser el moment per agafar el mallot, les vambes i les ganes de córrer per fer les 5 milles nocturnes al voltant del municipi. Finalment la nit es va traslladar fins l'Espai Esportiu Tres Pins que va tancar la jornada amb la remullada nocturna a les piscines municipals amb un estricte control d'aforament. Per altra banda, en un altre espai dintre la mateixa zona va tenir lloc un taller de còctels de la mà d'un mestre cocteler de la Torre Rosa de Barcelona que va donar algunes lliçons bàsiques per elaborar begudes amb un toc de classe i professionalitat.

Avui serà el torn dels concerts per al grup navarclí Xarop de Nit i de la cantant santpedorenca Anaïs Vila que posaran el colofó final a una altra jornada carregada d'actes i activitats.