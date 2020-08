Sant Vicenç destinarà els pisos de l'antiga caserna a habitatge social

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té previst signar properament un conveni a tres bandes amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per transformar els pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en habitatge de lloguer social.

Es tracta de la desena de pisos repartits en dues plantes més la planta baixa de l'edifici del carrer d'Eduardo Peña on havien residit els agents de la Guàrdia Civil i les seves famílies fins que es van desplegar els Mossos d'Equadra a la comarca, l'any 2004. L'Ajuntament va adquirir l'immoble, que ara està catalogat com a habitatge dotacional, i es destinarà a pisos socials, amb unes condicions el màxim d'accessibles possible. A més, com que ja eren habitatges i es troben en un bon estat de conservació tot i que l'edifici fa anys que és tancat, només caldrà fer-hi una petita rehabilitació, explica l'alcaldessa, Adriana Delgado, i ja es podran ocupar a partir d'uns criteris d'accés que Ajuntament i Generalitat hauran de definir.

La idea és que l'Ajuntament faci una cessió de l'immoble a la Generalitat per a un període de 75 anys, i el mateix Incasòl es cuidaria de condicionar-lo, amb reformes que permetin disposar de diverses tipologies d'habitatges «per a famílies diferents», apunta Delgado, tenint en compte que ara bàsicament són pisos pensats per a famílies de quatre membres.

Delgado destaca la importància d'aquesta operació per intentar donar sortida al lloguer social a Sant Vicenç, «perquè tenim molts pisos buits però no n'hi ha per llogar», i els habitatges de la caserna són una bona oportunitat tenint en compte que la catalogació de l'edifici «ens limita molt» i tampoc permet gaires opcions més, apunta l'alcaldessa.



Del cohabitatge a un alberg

Precisament, les limitacions d'ús que té aquest edifici l'han mantingut tancat i sense cap funció clarament definida durant temps, i amb diverses propostes sobre la taula que mai no han acabat de prosperar perquè no s'ajustaven a la catalogació de l'immoble.

Inicialment, tan bon punt es va fer el canvi de qualificació d'equipament pel d'habitatge, l'any 2014, la idea ja era la de fer-hi pisos socials, però més endavant va sorgir la proposta de convertir-lo en un espai de cohabitatge per a famílies que haurien format una cooperativa per gestionar elles mateixes els pisos compartint algunes àrees comunes de l'edifici i d'altres no. Finalment, va resultar que aquesta proposta era incompatible amb els usos de l'edifici, i no va prosperar. Més tard, es va parlar de la caserna com una de les possibles ubicacions per a un alberg que volien promoure entitats de Sant Vicenç, però tampoc no va tirar endavant. Altres qüestions que s'havien apuntat són destinar els pisos a persones afectades per casos de violència de gènere o bé amb discapacitat.



Altres mesures per al lloguer

A banda de reconvertir l'antiga caserna, l'Ajuntament de Sant Vicenç també té oberts altres fronts per poder ampliar l'oferta de lloguer social, tot i que són projectes «que encara estan molt verds», assegura l'alcaldessa, Adriana Delgado. Es tracta, per exemple, de cedir solars municipals a cooperatives perquè puguin promoure habitatge assequible. També hi ha prevista una propera trobada amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge per poder contactar amb propietaris particulars de pisos buits perquè els posin a lloguer.