«El Geoparc arriba en un bon moment a la revàlida del segell de la Unesco»

Comas encapçala una àrea que, fins fa pocs anys, era gairebé inèdita a la comarca, però que està intentant bastir un projecte global

Agustí Comas (ERC) va presidir el Consell Comarcal del Bages al llarg del mandat passat. Tot i que després de les eleccions municipals del maig del 2019 i amb la constitució del nou Consell va passar el relleu en aquest càrrec a la companya de partit Estefania Torrente, Comas –que és regidor a Santpedor– forma part de l'equip de govern comarcal, en el qual és al capdavant de l'àrea de Turisme. Una cartera fins fa una dècada pràcticament inexistent al Bages, però que en els darrers anys ha agafat rellevància, ja que s'està bastint un projecte turístic que té en el Geoparc de la Catalunya Central –i en totes les seves ramificacions– un pilar central. Una proposta, la del Geoparc, que ha anat evolucionant, que ara tindrà dos centres explicatius (a Sallent i a Montserrat) i que aquest any és previst que s'hagi de sotmetre a l'examen per ravalidar el segell Unesco.

En una escala de l'1 al 10, en quin punt de maduració creu que tenim aquest producte turístic?

Se'm fa molt difícil posar puntuacions o escales. El que és clar és que ja hem superat clarament la fase inicial. Perquè tenim un producte definit i bastit en tot allò que és essencial, i perquè penso que ara ja és força ampli el ventall de població a la qual, si li parles de Geoparc, si més no li sona. Alhora això vol dir que encara queda molt camí per córrer. Hem començat a caminar i és un moment d'evolució.

El repte més important ara és la difusió?

Certament. El Geoparc de la Catalunya Central crec que està assentat, com a argument i com a elements que el componen. I ara és el moment de donar-lo a conèixer. I en aquest sentit és clau la propera posada en marxa dels dos espais de difusió que s'estan acabant d'enllestir: el que s'ha habilitat a l'antic CAT Sallent, i el que Ferrocarrils ha impulsat a l'estació superior del funicular de Sant Joan de Montserrat. S'han fet altres passos que poden semblar més petits, més senzills, però que per a nosaltres també són molt rellevants, com és el cas dels plafons que ja es van instal·lar mesos enrere a cada municipi, amb la referència Geoparc. Són importants perquè fan que a poc a poc la població local ho vagi interioritzant. I per a una bona difusió cap a fora és essencial que la gent del territori s'ho faci seu. L'important és generar l'interès perquè la gent vulgui descobrir-lo. I és aquí on nosaltres hem de saber despertar-los i satisfer aquest interès amb totes aquestes actuacions.

Quina importància tindrà l'obertura dels dos centres explicatius?

Donar-nos plena visibilitat, és clar. I proporcionar una cosa que qualsevol visitant d'un atractiu turístic necessita: un punt de referència on se li expliqui per què allò és singular, important, atractiu i se li faciliti, sobretot en aquest cas que parlem d'una suma d'indrets escampats pel territori, una visió de conjunt. En aquests dos centres volem aportar el discurs del Geoparc, perquè després pugui fer la seva descoberta real de cadascuna de les propostes que li plantegem. És molt important poder explicar i distribuir després pel territori. I, en aquest sentit, crec que l'elecció de l'antic CAT de Sallent és molt escaient, perquè és un lloc molt central, a tocar de dos eixos principals, visible... I d'aquest centre també és molt important la part pedagògica, que és la que ens dona el gruix.

El centre explicatiu que s'obre a Montserrat simbòlicament és important per trencar aquella barrera mental que sempre ha dibuixat que pel santuari passen milers de visitants que el Bages hauria de saber captar?

Sens dubte és un primer pas, que pot semblar petit però que és molt important en aquesta direcció, perquè estableix un vincle directe entre Montserrat i el Bages. El Geoparc ha contribuït a establir aquesta connexió, perquè el massís de Montserrat és el pilar visual d'aquesta proposta. El centre que s'obre al funicular de Sant Joan és molt important perquè està constatat que molt visitants que pugen al santuari repeteixen, i confiem que, un cop fan aquesta segona vegada, se'ls pugui oferir tot un territori al seu entorn, com és el Bages, i més amb aquesta proposta concreta que és el Geoparc.

Arriba en un bon moment, enmig de la covid-19?

Sens dubte aquest context actual no afavoreix, però el preveiem com un fet circumstancial, que pot durar més o menys, mentre que els centres explicatius són una aposta de llarg recorregut. I creiem que arriben en un bon moment perquè estem en un context en què el visitant cada cop més busca aquest producte de qualitat i de proximitat, de segells de sostenibilitat, que encaixen perfectament amb el Geoparc. És un punt ideal per donar a conèixer el producte, i a Montserrat estem convençuts que hi tindrà molta visibilitat. I hem de recordar que el Geoparc enllaça fins a Moià i Cardona, amb tota l'oferta territorial que hi ha entremig, que et convida a escampar-te per la comarca. És un punt ideal.

Els dos centres no són només una suma, sinó que es complementen? Podríem dir que van adreçats a públics diferents?

Sí, és així. Penso que més enllà del fet que passem a tenir dos punts on es visualitzi el Geoparc, es complementaran molt bé. Perquè el de Montserrat el veurà segurament un públic que majoritàriament ens desconeix i que allà hi tindrà un primer contacte, una primera descoberta. És un punt on s'explica de manera molt directa el Geoparc, però que sobretot pensem que ens permetrà despertar l'interès. En canvi, el que tindrem a Sallent, que ja li diem centre de visitants, també pot fer que hi hagi una primera descoberta, però sobretot està pensat per a aquella gent que ja n'ha sentit a parlar i que ens vol conèixer i descobrir. Diguem que serà un usuari que vindrà més expressament a rebre la primera informació per fer la descoberta, però amb prèvia coneixença. El de Sallent serà el centre referencial per al visitant del Geoparc. El de Montser-rat és un trampolí cap al Geoparc i la comarca. I, certament, estem molt agraïts a l'esforç que hi ha posat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per fer possible aquest espai, ja que posa de manifest la seva implicació amb el territori.

A la tardor, si res no ho impedeix, el Geoparc de la Catalunya Central haurà de sotmetre's a la revàlida del segell Unesco. Hi arriben amb els deures fets?

Penso que és un bon moment per tal com ha avançat el projecte i el punt on el tenim. Sobretot perquè tots els actors que hi ha en el nostre entorn s'ho creuen i estan apostant fort per activar de ple un turisme sostenible a la nostra comarca. A això hi afegim el fet, importantíssim, que ara disposarem d'aquests dos centres explicatius dels quals hem parlat, a Sallent i a Montserrat. Tenir un centre de referència era una de les principals demandes pendents que ens havien posat damunt la taula. I també creiem que és un factor que ens dona punts l'aposta que estem fent pel producte de proximitat, tant des del vessant estrictament gastronòmic i vinícola, com en l'aspecte cultural, d'aposta de recuperació de patrimoni, amb tot el paquet de projectes que es van incloure dins els ajuts Feder i que s'estan executant en diferents poblacions. Un exemple el tenim al conjunt de les Tines dels Manxons, a Callús. I n'hi ha diversos en desenvolupament. Per tant, són atractius que hi anem afegint i que posen de manifest que es camina de manera conjunta en una direcció.

I la Generalitat, hi està apostant prou?

Hi estem treballant, penso que estan començant a veure que és important. De fet, en breu signarem algun acord perquè la Generalitat hi aporti ajuts. Estem treballant conjuntament ja que ara tenim dos Geoparcs reconeguts a Catalunya, el nostre i el Geoparc Orígens Pirineus Catalans. Per tant, creiem que el Govern hi ha de creure i apostar destinant-hi recursos, de la mateixa manera que ho fa amb els parcs naturals. Són actius que no tothom té.

L'empresariat els acompa-nya?

No només ens acompanya, sinó que ens exigeix que ho tirem endavant per poder vendre marca. Hi ha molta gent del sector privat que ja hi ha cregut i són els que ens pressionen. Tot i que encara hi ha camí per córrer perquè s'hi vagin afegint més. Nosaltres hi estem posant molts esforços, però ens compensa veure que hi ha molt entorn que hi creu i que ens demana manterial per donar cos i valor a aquest relat.

Creu que el Bages és un territori turísticament ja posicionat?

Deixant de banda la situació d'excepcionalitat actual, crec que estàvem en un moment important per al conjunt de la marca Bages per la revalidació del segell Unesco, per l'aposta de Manresa pel projecte ignasià enfocat sobretot de cara al 2022, i per la que estan fent també bona part dels municipis per desenvolupar, consolidar i explotar els seus atractius. Si miréssim pocs anys enrere, pocs regidors i tècnics de Turisme hi havia, i ara això ha canviat molt. A Bages Turisme ja hi tenim tots els municipis i el sector privat implicat. Són tot d'elements que van bastint aquest segell i que ha d'anar esclatant progressivament.