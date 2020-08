La Música per la Llibertat torna els diumenges a Lledoners per fer costat als presos

Música per la llibertat ha retornat aquest diumenge vespre al pla de Lledoners en una trobada que ha reunit a unes dues-centes persones que han clamat a favor de la llibertat dels presos independentistes. La concentració davant de la presó ha recuperat l'activitat en aquest espai després de la suspensió del tercer grau dels presos. Durant el mes de juliol, l'acte setmanal es va traslladar als dijous per tal de coincidir amb el retorn del presos al centre, però ara la trobada es tornarà a celebrar els diumenges.

La concentració ha tingut un record per les víctimes dels atemptats del 17-A. El clown i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, ha volgut començar així l'acte, ja que es compleixen tres anys de l'atemptat terrorista a les Rambles. A banda, també ha agraït la tasca de les persones que s'han dedicat a cosir mascaretes durant la pandèmia per tal de cobrir la necessitat d'aquest producte sanitari.

La trobada, marcada per les mascaretes i la distància, ha aplegat unes dues-centes persones procedents de diferents indrets de Catalunya que s'han desplaçat fins al pla de Lledoners per donar escalf als presos. «Llibertat presos polítics» o «la nostra sentència, independència», són alguns dels reclams dels concentrats que feien onejar les estelades.

Els músics agrupats en una gran rotllana han interpretat algunes melodies del seu repertori habitual com ara El cant dels ocells, L'estaca, Els indignats o Els segadors. En total, hi han assistit una vintena d'intèrprets que han tocat les peces sota la direcció de Jordi Santamaria. La impulsora de Música per la Llibertat, Anna Ortega, ha assegurat que, des de la part posterior del centre penitenciari, la música arriba als presos.

Després de la concentració, Joan Bona Nit ha tornat a alçar la veu per saludar i desitjar 'bona nit' als presos i, en aquesta ocasió, ha obtingut resposta de gairebé els 7 polítics empresonats. El protagonista d'aquesta iniciativa ha assegurat a aquest diari que l'objectiu és seguir dempeus «perquè la lluita per defensar els nostres drets continua».