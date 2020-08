Música per la Llibertat retorna a Lledoners per fer costat als presos

Música per la Llibertat va retornar ahir al vespre al pla de Lledoners en una trobada que va reunir unes dues-centes persones que van clamar a favor de la llibertat dels presos independentistes. La concentració davant de la presó recupera l'activitat en aquest espai després de la suspensió del tercer grau dels presos. Durant el mes de juliol, l'acte setmanal es va traslladar als dijous per tal de coincidir amb el retorn del presos al centre, però ara la trobada es tornarà a celebrar els diumenges.

La concentració, marcada per les mascaretes i la distància, va tenir un record per a les víctimes dels atemptats del 17-A. El clown i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona va voler començar així l'acte, ja que es compleixen tres anys de l'atemptat terrorista a la Rambla.

Els músics van interpretar algunes melodies del seu repertori habitual, com ara El cant dels ocells o L'estaca, i després del protagonisme dels intèrprets, Joan BonaNit va tornar a alçar la veu per saludar i desitjar bona nit als presos, i va rebre una resposta de gairebé els set polítics empresonats. L'impulsor d'aquesta iniciativa va assegurar a aquest diari que l'objectiu és seguir dempeus «perquè la lluita per defensar els nostres drets continua».