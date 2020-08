La música i els espectacles centren una Festa Major de Navàs adaptada i reduïda

Navàs s'afegeix a les poblacions de la comarca que aquests dies han optat per mantenir la festa major però amb un programa escurçat i totalment adaptat a les circumstàncies de la pandèmia. Com espai obert i de màxima seguretat, la plaça de l'Ajuntament serà més que mai l'escenari principal de les activitats, que seran gratuïtes. La música i els espectacles oberts seran protagonistes, però amb una capacitat limitada, i en la majoria dels casos caldrà disposar d'una entrada prèvia si es vol garantir un lloc per poder seguir l'esdeveniment.

La festa, que ja solia tenir un preludi el dimecres, enguany començarà demà, dijous, i s'allargarà durant sis dies però amb un programa no tan atapeït, i algunes propostes tradicionals n'han quedat al marge per evitar aglomeracions o per altres motius derivats dels efectes de la pandèmia. Per exemple, no hi haurà la bouada, que servia d'arrencada, ni la sardinada, que pràcticament la tancava el dimarts a la tarda. Tampoc el teatre del Grup Escènic Navàs, ni la proclamació de les pubilles i els hereus, en aquest cas a petició del Foment de les Tradicions Catalanes, que ha demanat d'allargar el mandat del pubillatge actual fins a l'any que ve. Al seu lloc, es farà un acte d'inauguració amb concert final dels manresans Jo Jet i Maria Ribot, dissabte a les 9 del vespre.

Música, imatgeria i espectacle

Els concerts i els espectacles infantils i per a adults seran l'eix central d'aquesta festa major, i també l'exhibició de la imatgeria, que és una de les seves essències, i per això l'Ajuntament ho ha volgut mantenir malgrat les limitacions. Així doncs, divendres a la tarda ja hi haurà una cercavila amb els gegants pels carrers del poble, i diumenge al migdia es farà el tradicional ball de bastoners, cascavells, nans i gegants a la plaça. Enguany, per mirar de garantir la màxima assistència possible en un espai amb aforament limitat, s'ha proposat de fer una doble sessió, a les 11 del matí i a la 1 del migdia en cas que se superi el 50% de les entrades prèvies sol·licitades. Si no, es farà un sol espectacle a la 1.

El programa arrencarà aquest vespre amb una sessió de cinema a la fresca, i a partir d'aquí, els espectacles ompliran bona part de la graella diürna, i els concerts, la nocturna. Divendres a la nit actuaran ÚltimÀtom Band i QNDA, dissabte Brams, diumenge Abbey Road, dilluns Cesc Freixas, i dimarts tancarà la festa un concert de Pep i María José. Entremig, hi haurà concerts de tarda i vespre amb la Cobla Rosaleda, diversos espectacles infantils, un gran tobogan d'aigua per a la mainada, i un altre dels plats forts de la festa: l'espectacle Home Orquestra, amb en Peyu, diumenge a les 8 a la plaça de l'Ajuntament.