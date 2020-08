Montserrat activa un sistema de reserves per assistir a misses i a veure la Moreneta

Montserrat posa en marxa un nou sistema de reserva per accedir a la missa conventual, a la pregària del migdia a càrrec de l'Escolania i per pujar a venerar la imatge de la Mare de Déu al Cambril. Les reserves, que són gratuïtes, es poden realitzar a través de la pàgina web principal del Monestir (abadiamontserrat.cat/reserves); o bé trucant a l'Oficina d'Informació de Montserrat (93 877 77 77).

Fonts de l'abadia expliquen que amb aquest sistema es vol contribuir a millorar "la comoditat i la qualitat de la visita a Montserrat", i que també per garantir l'aforament, "tot respectant les distàncies i les mesures de seguretat".

Aquest sistema de reserva començarà a ser efectiu a partir de diumenge 23 d'agost. Concretament, serà per a assistir a la missa conventual de cada dia a les 11 del matí, a la pregària del migdia -cant de la Salve i el Virolai de l'Escolania, de dilluns a divendres a la 1 del migdia-, i a la pujada al Cambril de la Mare de Déu (entre les 12 i les 3; en altres horaris, l'accés serà sense reserva prèvia).

A partir del 14 de setembre, les reserves per a la missa conventual només seran per als caps de setmana i dies festius. Per assistir al cant de la Salve Regina i el Virolai i a la pujada al Cambril continuaran essent cada dia.

Amb les reserves es garantirà l'accés als oficis que compten amb l'assistència de més fidels o al Cambril –sense fer cues- i, a la vegada, s'assegura ordenadament el compliment de les normes de seguretat i limitació d'aforament pel Covid-19 indicades des de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, des d'aquest dijous l'Escolania torna a cantar regularment a la Basílica de Santa Maria. Ha estat un llarg parèntesi, des del 12 de març, que ho va fer per darrera vegada. A la 1 del migdia, els escolans cantaran la Salve Regina i el Virolai davant els pelegrins i visitants; i de divendres a dijous, després de l'ofici de Vespres de la comunitat benedictina –cap a les 7-, cantaran la Salve Regina i un motet polifònic, com feien fins a l'inici del confinament.

Per tal que totes les persones que pugin a Montserrat i que els resulti impossible l'accés a la Basílica s'han instal·lat a l'atri de la Basílica, a sobre de les portes laterals, tres pantalles de grans dimensions que oferiran en directe els esmentats oficis. D'aquesta manera, es garanteix que tothom pugui seguir la celebració dels oficis o del cant de l'Escolania.