L'Ajuntament de Sant Fruitós proporciona aigua als regants dels horts de La Sagrera

L'Ajuntament de Sant Fruitós facilitarà cubes d'aigua als pagesos de La Sagrera per tal que avui a la tarda ja puguin utilitzar-la per a regar els horts de la zona.

El consistori ha realitzat les gestions pertinents amb la comunitat de regants i Aigües de per tal de poder establir aquesta mesura provisional fins que no arribin els resultats de les analítiques de l'estat actual de l'aigua. En aquest sentit a partir d'avui a la tarda els regants, de manera organitzada i col·laborativa, podran regar els seus horts amb les cubes d'aigua.

Cal recordar que les aigües del Riu d'Or es van veure afectades probablement per l'incendi del passat 12 de març al polígon Sant Isidre i des d'aleshores, per tal d'evitar possibles riscos de contaminació de l'aigua es va tallar l'aigua per al reg. L'Ajuntament agraeix "la paciència, responsabilitat i col·laboració" de totes les parts implicades i es vol fer una crida a la racionalització d'un bé tant preuat com és l'aigua.