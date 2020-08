El nou govern de Sant Fruitós aprova el cartipàs amb l'absència de l'oposició

El nou govern tripartit d'ERC, JxSF i el PSC, erigit després de la moció de censura a Sant Fruitós de Bages, va aprovar ahir el cartipàs per al que resta de mandat, en un ple extraordinari que, un cop més, va evidenciar les diferències amb Gent fent Poble, ara a l'oposició. Només dos dels sis regidors d'aquesta formació, l'exalcalde Joan Carles Batanés i Xavier Racero, van assistir a la sessió, que van abandonar poc després. El motiu és que el govern no havia accedit al canvi de data del ple que GfP havia sol·licitat al·legant que quatre dels seus regidors no hi podrien ser, tot i no explicar-ne els motius.

Batanés i Racero van marxar just després que Estrella Morales prengués possessió del càrrec com a nova regidora de JxSF, i abans de l'aprovació de la concertació d'un préstec de la Diputació a l'Ajuntament per valor de 923.141 euros, i del nou cartipàs. Dos punts als quals GfP s'havia mostrat favorable, tal com va recordar Batanés abans d'abandonar la sala, però que finalment l'oposició no va votar.

En un comunicat posterior, GfP va denunciar «el menyspreu, l'actitud autoritària i la manca d'ètica política» del govern per no haver volgut canviar la data del ple, la qual cosa «és una vulneració directa del dret de participació i vot en una sessió plenària d'aquesta importància». L'oposició hauria preferit que s'hagués celebrat «en un horari habitual de tarda [es va fer a les 9 del matí] i en una data que no sigui les setmanes centrals del mes d'agost».

Per la seva banda, i un cop acabada la sessió, l'alcaldessa, la republicana Àdria Mazcuñan, apuntava que «feia molts dies que sabien que el ple seria avui». De fet, es va haver d'ajornar el 6 d'agost passat per prevenir possibles contagis de la covid-19, pel fet que s'havia detectat un cas positiu en un familiar de primer grau d'un membre del consistori, de manera que no es va poder celebrar fins ahir. Davant d'això, Mazcuñan assenyalava la conveniència de no demorar-lo més «perquè teníem la concertació d'un crèdit molt necessari, una regidora que s'havia d'incorporar, i un cartipàs que ens estructura i que s'havia d'aprovar».



Un estalvi en les retribucions

El nou cartipàs es va aprovar pràcticament sense canvis estructurals, però sí que tindrà efectes quant a despesa. I és que, segons fonts municipals, el nou cartipàs costarà a les arques municipals uns 175.000 euros. És el 12,9% menys que fins ara, que equival a un estalvi de 25.000 euros anuals, tot i que el govern té ara un regidor més que amb GfP (passa de sis a set). «No venim aquí a enriquir-nos, sinó a treballar per Sant Fruitós», apuntava Mazcuñan.

El sou de l'alcaldessa s'abaixa el 20 %, i el de la resta de regidors del govern, l'11%. Això vol dir que Àdria Mazcuñan passarà a cobrar 36.465 euros bruts anuals amb una dedicació oficial del 86% (tenint en compte que ja té el 14% de dedicació al Consell Comarcal del Bages), i la resta de regidors del govern tindran un sou que oscil·larà entre els 22.140 i els 25.000 euros bruts anuals en funció de la dedicació (que és d'entre el 65 i el 70%), tret d'Estrella Morales, que acaba d'entrar, i que cobrarà 7.390 euros bruts anuals amb una dedicació del 25%.

Pel que fa a l'oposició, els sis regidors de GfP cobraran per assistència als òrgans col·legiats en unes quantitats congelades a petició del mateix grup, per bé que el govern havia proposat una rebaixa del 10%. Tanmateix, finalment va accedir per tenir el vot favorable de GfP, segons es va assegurar ahir al ple per part dels membres del govern. Així doncs, es manté l'import de 128,94 euros per assistència als plens, de 67,71 per assistència a cada sessió de la junta de portaveus, i de 55,44 per a les sessions de les comissions informatives permanents.

També es va aprovar una rebaixa del 10% pel que fa a l'assignació que reben els grups municipals, i les juntes de govern, que fins ara eren quinzenals, passen a ser setmanals.