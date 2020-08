Uns descomptes en constant metamorfosi

A partir del proper dimarts 1 de setembre (just d'aquí a deu dies) els descomptes que fan que l'autopista Terrassa-Manresa sigui gratuïta al tram que va des del peatge de Sant Vicenç/Castell-bell cap al nord (i a l'inrevés) tindran aplicació les 24 hores del dia, i no només restringit a dues franges horàries com passava fins ara, tal com va fer públic el departament de Territori i va avançar aquest diari el 8 de maig passat.

És a dir, si s'accedeix a l'autopista per aquesta barrera i se circula en direcció a Berga, o si es ve per la C-16 des del nord i se surt cap a la C-55 en aquest punt, el preu del peatge serà de zero euros a qualsevol hora del dia.

Els requisits que sí que es mantenen és que aquestes bonificacions s'apliquen de dilluns a divendres laborables, i que perquè es facin efectius el vehicle que passi per la barrera ha de disposar de teletac o del dispositiu de pagament dinàmic a través del mòbil, amb l'aplicació Satelise.

El del proper 1 de setembre serà l'enèsim canvi que s'aplica (o es planteja) per abaratir el que és el tercer peatge més car d'Espanya (preu per quilòmetre de concessió), només superat pel de dos túnels que, a més, formen part del mateix corredor viari: el del Cadí i el de Vallvidrera.

Són unes bonificacions en constant metamorfosi, especialment en els darrers cinc anys.

La història dels descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa arrenca deu anys després de la seva posada en servei (el 1989). Va ser el 1999 quan la Generalitat va decidir aplicar una primera rebaixa en una via que fins a aquell moment estava tenint molt poca captació (per sota dels 10.000 vehicles de mitjana diària al pas per la bar-rera). En aquell moment, s'implanten uns descomptes, que segueixen sent vigents, que suposen una reducció del 45% del preu total. Això sí, aquelles bonificacions són només efectives de dilluns a divendres laborables, conscient com ha estat sempre la concessionària (Autema) que el poder de captació el tenia sobretot els caps de setmana.

De fet, aquests descomptes sí que van tenir una incidència directa, ja que a partir d'aquell moment es registra un creixement constant i notable que fa que vuit anys després, el volum de trànsit d'aquesta via ràpida assoleixi el seu sostre duplicant les xifres de final de la dècada anterior (20.848 vehicles de mitjana diària al peatge, el 2007).



Un model que no va ser

A partir d'aquell moment, però, amb plena incidència de la crisi econòmica, aquesta dada no va fer res més que mostrar descensos continuats, fins als poc més de 13.000 vehicles diaris del 2013, que situaven l'autopista en xifres de 12 anys enrere.

Va ser en aquesta fase de profunda davallada que el departament de Territori de la Generalitat va començar a parlar d'uns nous models de descomptes per a la C-16, que s'afegissin als que ja funcionaven des de feia gairebé 15 anys. Del punt d'origen d'aquell plantejament s'ha fet popular l'episodi que va protagonitzar l'exconseller Santi Vila.

El juny del 2013, Vila, llavors titular del departament de Territori i Sostenibilitat, va sobrevolar el Bages anant cap a la Vall d'Aran, que havia quedat greument afectada per un aiguat. En aquell fugaç pas aeri, va tenir una panoràmica que ell mateix va confessar, un any més tard, que li havia ofert una visió meridiana de la situació de les comunicacions al sud del Bages. Des de les altures va descobrir una carretera d'estretors i altament densificada (la C-55), i en paral·lel, a ben poca distància, una traça molt més ampla –dos carrils per banda– i directa (l'autopista Terrassa-Manresa) molt menys transitada.

Pocs mesos després (el 14 de setembre del 2013), el mateix Santi Vila anunciava la futura implantació d'uns nous descomptes, que es presentaven com a pioners, que serien variables al llarg del dia, en funció dels fluxos de trànsit que es registressin en cada moment (més barata quan n'hi hagués menys).

A la pràctica, però, aquest model no es va arribar a aplicar. El que es va implantar el 2016 va ser una versió més estàtica. L'1 de gener d'aquell any es posaven en marxa les bonificacions que aquest proper 1 de setembre faran la seva penúltima evolució.



Primer fracàs

Aquells descomptes permeten que entrant a l'autopista des d'aquesta barrera cap al nord (i a l'inrevés) el peatge sigui gratuït. Però finalment es va fer efectiu només en unes franges horàries concretes (no variables, al contrari del que s'havia anunciat), de dilluns a divendres no festius. En concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, que es consideren hores punta). Quan es van posar en marxa el 2016, però, tenien una limitació física afegida. Només eren vàlides per als recor-reguts que anaven entre el peatge abans esmentat i l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), i a l'inrevés. Tot just mig any després (el 7 de juliol) el de departament de Territori, llavors amb el conseller Josep Rull, admetia la poca incidència d'aquest format i anunciava l'ampliació d'aquest model de bonificació cap a tots els recorreguts més enllà d'aquest enllaç 54. Canvi que va entrar en vigor l'1 de gener del 2017.



Nou canvi

Completats tres anys sencers amb aquest nou format, el mateix departament, ara amb un altre conseller al capdavant (Damià Calvet), reconeix implícitament que no s'ha aconseguit la captació de vehicles cap a l'autopista que es pretenia (per restar-ne de la saturada C-55) i que els dubtes que genera en l'usuari la limitació horària pot haver-ne estat el motiu principal.

Davant d'aquesta valoració, el maig passat s'anunciava el nou canvi en aquest peatge, que es farà efectiu d'aquí a deu dies, quan la gratuïtat des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés serà efectiu les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables.

Ara caldrà veure si, amb els resultats que depari aquesta modificació, la conselleria atén en el futur la demanda que des del Bages se li ha expressat reiteradament, que és que el descompte es faci també extensiu als caps de setmana i festiu. Seria el tercer canvi en aquest model que fins ara no ha acabat de aportar la incidència que es pretenia. I entremig, els decomptes que s'apliquen des del 1999 també van experimentar un canvi el setembre de l'any passat, quan es va fer obligatori l'ús de Teletac o Satelise (que fins llavors no calia) perquè se li apliqui a l'usuari i no hagi de pagar la caríssima tarifa íntegra.