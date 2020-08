Montserrat ha d'aturar l'obra del pàrquing sota la passera d'accés per la crisi derivada de la covid

Montserrat ha hagut d'aturar sense data de represa les obres es que es portaven a terme des de fa mes d'un any per arranjar la passera que hi ha en l'últim tram de la carretera d'accés al santuari i que preveu guanyar places d'aparcament aprofitant l'espai que hi ha a sota. El motiu són els efectes col·laterals que ha provocat la situació d'excepcionalitat que ha generat el coronavirus. D'una banda, els treballs ja es van haver d'aturar al mes de març per l'estat d'alarma i el període de confinament decretat pel Govern, tot i que fonts del Patronat de Montserrat han explicat que ja anteriorment s'havien hagut d'alentir per tràmits administratius pendents. Ara, però, és la situació de restricció turística i la delicada situació financera actual el que ha obligat a deixar-la aturada. La idea, segons les mateixes fonts, és reprendre-les més endavant, però també reconeixen que no hi ha una data fixada ni expectatives properes, el que encara menys permet establir un termini per a la finalització del projecte.

L'accés viari al conjunt monàstic s'efectua per la carretera BP-1121, que en l'últim tram té una estructura que fa de voladís de 150 metres de longitud i que salva un desnivell d'uns 30 metres d'alçada respecte de la base al punt màxim. Mesos enrere es van fer treballs de reforç de l'estructura i de sanejament. El projecte ara aturat preveu aprofitar el subsòl d'aquest darrer tram, ara ocupat només per l'estructura de suport de la passera, per habilitar-hi un aparcament de dues plantes.

La planta -1 tindrà una superfície de 1.903 m2 i la planta -2, de 1.818 m2. Es preveu que disposi d'una vuitantena de places per a turismes, una desena per a motocicletes, un quarantena d'aparcabicicletes. Una gran part d'aquestes places seran per a ús del personal del monestir, i s'alliberarà així espai per als visitants en l'aparcament existent. L'obra es completarà amb els accessos verticals per a vianants.