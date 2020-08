Amics de Joncadella recordarà els 10 anys de les pintures del presbiteri

L'entitat Amics de Joncadella ha organitzat per al 6 de setembre la celebració del dia de la seva patrona –es fa tradicionalment el diumenge més proper al 8 de setembre, festivitat de les marededéus trobades–, però enguany tindrà un contingut especial. El motiu principal és que es festejarà i recordarà la iniciativa, que va culminar farà just 10 anys, d'embellir el presbiteri amb unes pintures que va materialitzar l'artista Miquel Esparbé Franch. El programa –del qual se n'ha hagut de canviar algunes previsions inicials per les mesures per la covid– començarà amb una missa que tindrà lloc al santuari a la 1 del migdia. Tindrà l'acompanyament de cantaires del santuari. En acabat, es farà un acte de reconeixement a la tasca d'Albert Puigdellívol, actual president i ànima de l'entitat durant més d'una dècada, i que va ser el principal impulsor de les pintures. Tot seguit es farà la descoberta i benedicció d'una placa a l'entrada de l'església que deixa constància de la inauguració, el 8 de setembre del 2010, de les pintures del presbiteri. Amb motiu d'aquest esdeveniment, a les 6 de la tarda es farà un acte singular ja que el pintor Ignasi Corrons farà una glossa, anàlisi i crítica de l'obra davant del seu autor, que també hi serà present.