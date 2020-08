Montserrat esgota les reserves online per a la missa conventual el dia que entren en servei

Una imatge de l'accés al cambril, ahir, amb un adoble entrada per a qui tenia reserva prèvia i per a qui no

Una imatge de l'accés al cambril, ahir, amb un adoble entrada per a qui tenia reserva prèvia i per a qui no oscar bayona

Fer cues a Montserrat podria passar a la història. Com a mínim això és el que pretén el nou sistema gratuït de reserves online, que ahir es va posar en marxa, i que ja va esgotar totes les que hi havia disponibles per a la missa conventual de les 11. També es pot reservar l'accés al cambril cada dia de 12 a 3 per veure la Moreneta, i l'assistència al Cant de la Salve i del Virolai de dilluns a divendres a la 1. En aquest cas, no hi ha hagut tanta demanda.

Les reserves online, que es poden fer a través de la web o trucant a l'Oficina d'Informació de Monsterrat (vegeu més informació a la pàgina 3), pretenen fer més àgil l'accés a les activitats de més afluència a Montserrat, perquè proporcionen una entrada que estalvia l'espera a qui en disposi. «És un sistema que ja teníem pensat», explica el portaveu del monestir, el pare Bernat Juliol, i que s'ha posat ara en marxa aprofitant l'actual situació de pandèmia «que feia necessari trobar mecanismes que ens permetessin regular la capacitat», afegeix. «S'han ajuntat dues coses: la necessitat del moment i l'oportunitat que això ens dona per implementar un sistema de millora de les visites que ja preteníem fer» però que segurament no s'hauria aplicat fins més endavant. Ahir va ser el primer dia, aprofitant també que l'Escolania ha començat la nova temporada. Va ser dijous, després de cinc mesos sense cantar a causa del confinament (vegeu més informació a la pàgina 3).

Tot plegat s'ha traduït en un sistema de mesura de la capacitat, que igualment es controlava «però que ara garanteix l'entrada a qui té la reserva», apunta el pare Juliol. El nou sistema no es va fer públic fins a mitjan setmana passada, i divendres ja es van esgotar les entrades per a la missa conventual d'ahir (en què cantava l'Escolania), per bé que no totes es van posar a disposició de la comanda online, tenint en compte que és un sistema acabat d'estrenar «i molta gent encara no sap que existeix». Per a la missa d'ahir, d'una capacitat màxima de 276 persones, se'n van oferir 200 amb el nou sistema, que es van esgotar 48 hores abans, i la resta es va deixar per als primers visitants que hi arribessin sense entrada prèvia. La missa es va omplir i van quedar unes 40 persones a fora.

Les del cambril, en canvi, no es van esgotar, entre altres coses perquè el marge per poder-hi accedir és molt més ampli, i la reserva es pot fer en l'interval de 12 a 3, amb accessos cada 15 minuts, en què es permet l'accés a un màxim de 60 persones.

Ahir s'havien fet 177 reserves prèvies online per accedir al cambril, però l'estrena va servir perquè els turistes descobrissin la posada en marxa del nou sistema, que probablement molts ja faran servir a partir d'ara. « La gent encara ho coneix poc i ve sense l'entrada», apuntava el responsable de la gestió del recinte de la basílica, Josep Alatayó, però confiava que a poc a poc els visitants s'hi aniran acostumant.

De fet, l'experiència d'ahir ja va servir de prova, perquè s'informava els turistes del nou sistema. Com que no el coneixien, la majoria venien de casa sense l'entrada al cambril, però un cop allà se'ls convidava a fer la reserva online per poder entrar més tard, quan volguessin, sense haver de fer cua. En total, es van fer 483 reserves online al moment.

De les tres opcions, la que de moment sembla que té més demanda és la missa conventual, «però ja ho veurem», apuntava el pare Juliol. De fet, és l'única que fins al moment ja s'ha esgotat en la primera jornada, si bé respon a la lògica perquè és l'entrada per a un esdeveniment que es fa en una hora concreta, a diferència de la visita al cambril. Podria passar el mateix de cara a les entrades per a la Salve i el Virolai dels dies feiners, a partir d'avui dilluns. Ahir al vespre hi havia 45 reserves fetes.