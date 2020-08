Navàs treu els gegants com si anessin al teatre

La plaça Major de Navàs esperava ahir, minuts abans de les 11 del matí, l'arribada dels gegants. Era plena, però no de gent amuntegada i apressada per agafar el millor lloc i canalla corrent per seure a primera fila. Enguany era plena de cadires, separades les unes de les altres. Abans de cada ball, silenci absolut. Just després, aplaudiments. Com si d'una representació teatral es tractés, Navàs va ser, ahir, un dels únics municipis catalans que va treure a ballar la imatgeria del poble.

Festa major, sí, festa major no. Aquesta és la qüestió que molts municipis s'han hagut de plantejar a mesura que s'acostaven les dates de la festa gran. Més de la meitat de poblacions de la regió central han optat per suspendre-ho tot. D'altres han decidit tirar endavant la celebració però en un format més reduït. A Navàs ho han tingut clar des del principi: festa major sí i, a més, amb la tradicional ballada dels gegants.

Marta Manubens, regidora d'Educació i Festes, va explicar a aquest diari que «teníem clar que volíem tirar endavant la festa major i que la ballada de la plaça Major no hi podia faltar», un acte que la gran majoria de municipis ha suspès per la dificultat que suposa fer els assajos i l'acte seguint els protocols de seguretat.

En el cas de Navàs, Manubens explica que «els assajos amb la canalla s'han plantejat com un casal d'estiu i s'han portat molt bé pel que fa a les mesures de seguretat». Els assajos no es van fer pel passeig del poble, com es feia habitualment, sinó que es van dur a terme en llocs tancats, «per evitar que la gent s'acumuli».

Per primer cop, també, la ballada es va fer en dues sessions. Una a les 11 del matí, i a la 1 del migdia començava la següent. En cadascuna hi havia una capacitat màxima de 540 places, que calia reservar amb anterioritat i que, dies abans de la celebració, ja havien quedat exhaurides. Manubens va aclarir que «és la capacitat màxima que ens ha permès l'espai de la plaça, i, tot i així, hi ha molta gent que ha quedat fora».



Una alegria esbravada

Instants després que els gegants acabessin els ballets, la plaça es va omplir de forts aplaudiments i xiulets. Al centre de la plaça, xoc de mans, abraçades i somriures còmplices entre els integrants de les colles.

Salvador Busquets, l'alcalde del poble, resumia la ballada amb la paraula satisfacció. «Sense els balls no podem passar l'any, sabíem que seria l'últim que ens plantejaríem suprimir del programa a l'hora de plantejar la festa».

Una satisfacció que els membres de la colla gegantera van considerar «esbravada». Martí Casteller, un geganter participant de l'acte, admet haver trobat molt a faltar el caliu de tot el poble que tenien altres anys. «Abans de començar a ballar hi havia silenci absolut a la plaça, com si fóssim dalt d'un escenari en comptes del mig de la plaça», deia. Francesc Serra, cap de la colla gegantera de Navàs, coincidia amb Casteller. Tot i estar satisfet, «no és el mateix i es fa molt estrany». No obstant això, estava orgullós de ser un dels pocs municipis que «no hem suspès la cultura popular i hem mantingut l'acte més important».

Pel que fa als navassencs i navassenques que van aconseguir lloc per veure la ballada, estaven contents de poder gaudir, un cop més, dels ballets. «Estic molt contenta, sobretot per veure els infants, però això de fer-ho asseguts en cadires es fa molt estrany», deia Carme Capdevila.

Altres ciutadans del municipi vivien la festa amb satisfacció alhora que amb una mica de por. Dina Sancliments deia que «anul·lar la festa era l'opció més segura i ho hauríem entès». Josep Linaza, un altre resident del municipi, pateix perquè «el risc no és dins la plaça o als recintes de concerts, sinó que és a fora, quan la gent surt a fora animada».