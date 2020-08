Navàs suspèn tots els actes de festa major d'avui per les noves mesures del Govern

Navàs ha decidit suspendre tots els actes programats per a avui en el marc de la festa major del municipi. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dilluns a la nit a través de les xarxes socials, després de conèixer les noves mesures restrictives del Govern català per fer front als rebrots de covid-19, entre les quals hi ha la prohibició, a tot Catalunya, de fer reunions socials amb més de 10 persones.

El consistori va emetre un comunicat on anuncia la suspensió dels actes previstos per a aquest dimarts. Malgrat això, el concert de Cesk Freixas que havia de tenir lloc aquest dilluns a la nit es va mantenir perquè es complia "perfectament el requisit establert: màxim de 10 persones per grup i separació entre grups de 2 metres de distància, que ha estat la tònica general de tots els actes celebrats dins de la plaça", assegurava el consistori en el seu comunicat. Per al concert s'havien repartit unes 200 entrades.

L'Ajuntament de Navàs ha criticat que les mesures anunciades ahir pel Govern "encara no se sap quan seran efectives; com sempre, han fet la nota de premsa abans que publicar-ho al DOGC", lamentava el consistori en el seu escrit. Per últim, agraïa el "bon comportament cívic" en els actes celebrats dins de la plaça.