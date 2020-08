Sant Fruitós prepara la urbanització d'un tram del futur complex amb el pavelló i l'escola

La urbanització de l'àmbit del Pla del Puig, on s'ha d'ubicar el segon pavelló de Sant Fruitós i la nova escola, ara en barracons, arrencarà aquesta tardor amb l'execució d'un primer tram de les obres. Es tracta del vial que donarà accés als dos equipaments, i que forma la infraestructura bàsica necessària per poder-los construir (en vermell a la infografia), per bé que forma part d'un àmbit més ampli que s'haurà d'acabar de desenvolupar en el futur.

De moment, el que es construirà és un carrer de 8 metres d'amplada perpendicular al Camí de les Brucardes, entre l'actual pavelló i el nou i entre els actuals bar-racons i la nova escola. En aquest punt, també s'adequarà una petita perllongació per enllaçar amb l'avinguda de Sant Joan, però en aquest cas serà provisional, i s'haurà de refer quan es completi la urbanització de la resta del complex i dels carrers que l'hauran d'envoltar

L'actuació que ara es farà donarà lloc a un carrer pacificat. Això vol dir que es permetrà el pas de vehicles però no es distingirà entre la calçada i la vorera, i destacarà per la circulació de vianants tenint en compte que serà una àrea d'accés a una escola i a un equipament esportiu. A més a més, serà pavimentat amb llambordes, es plantaran arbres al voltant, i formarà unes petites grades al lateral per salvar la diferència de cota del terreny. També es dotarà dels corresponents serveis de telecomunicacions, aigua, gas i enllumenat.

L'Ajuntament ja ha licitat les obres per un valor de 417.753 euros, i preveu que els treballs puguin començar entre els mesos d'octubre i novembre. Tindran una durada aproximada de tres mesos.



El pavelló s'endarrereix

Aquest nou vial és el pas previ a la construcció del segon pavelló i de l'escola, que si bé es podrien començar a fer en paral·lel, encara no s'hi treballarà.

L'escola depèn del departament d'Educació, que ja ha sol·licitat la llicència d'obres a l'Ajuntament, però encara l'està tramitant i de moment no hi ha data d'inici.

El pavelló el construirà l'Ajuntament, «i segur que no començarà aquest any», apunta el regidor d'Urbanisme, David Uró. Abans caldrà fer algunes modificacions en el projecte, que no ha obtingut l'informe favorable de Bombers.