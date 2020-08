Avui enterren a Barcelona el geògraf sallentí Joan Vilà i Valentí, mort als 95 anys

El geògraf sallentí Joan Vilà i Valentí serà enterrat avui a Barcelona. La mort del catedràtic es va conèixer la nit de dilluns. Tenia 95 anys. Fill il·lustre de Sallent, va rebre diferents reconeixements com la Creu de Sant Jordi, la medalla Narcís Monturiol, o la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi. Però més enllà d'aquestes distincions, Joan Vilà i Valentí serà recordat per la seva tasca incansable de difusió de la geografia del país, amb un interès per la part més humanista, per la creació del departament de Geografia i per la seva tasca com a professor i com a fundador del departament de Geografia a la Universitat de Barcelona, dins del que actualment és la facultat de Geografia i Història de la UB.

El funeral pel geògraf sallentí es fa avui al tanatori de les Corts de Barcelona, a partir de 2/4 d'1 del migdia, on també hi ha hagut la sala de vetlles des d'ahir.

Vilà i Valentí, que té una sala de cultura dedicada al seu municipi, va marxar de jove del poble on va néixer, però hi va mantenir lligams. Va marxar-ne perquè el seu pare, director del Grup Escolar de Sallent, a principi dels anys 30, va ser destinat a Barcelona. Allà es va formar. Però a Sallent li havien quedat els avis, els estius i una vinculació als llibres i la biblioteca que va anar molt més enllà. Entre llibres va conèixer una jove eivissenca que era la bibliotecària de Sallent i que va ser la seva esposa.

La seva relació amb la població va ser especialment estreta després de la recuperació de la democràcia i va fer diferents conferències, principalment, sobre geografia. Una de les darreres visites a la població va ser el 2009, en la celebració dels 30 anys dels ajuntaments democràtics.

Ahir, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), destacava la «gran carrera acadèmica» del professor i també el fet que, tot i que va marxar de Sallent quan encara era molt jove, va mantenir els vincles amb la població.

L'Ajuntament de Sallent va emetre ahir al matí una nota de condol a la família. Davant la incertesa de la celebració d'actes públics per la covid-19, de moment, Ribalta va explicar que ara per ara no s'havia plantejat fer cap acte de recordança de la figura de l'eminent geògraf.