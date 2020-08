Castellgalí posarà en marxa aquesta tardor un pla de millora dels polígons

L'Ajuntament de Castellgalí portarà a terme durant el proper mig any un paquet d'actuacions de modernització i condicionament dels seus polígons industrials, i també en millorarà els accessos. Els treballs començaran aquesta tardor, i es preveu que s'hagin enllestit el proper mes de març.

La intervenció principal consistirà en la construcció d'una rotonda a la intersecció entre l'avinguda Montserrat i l'avinguda Indústria, que és el punt on conflueixen els vehicles que van o venen del polígon i els que entren i surten del nucli antic per l'avinguda Montserrat i l'enllaç amb la C-55. Un encreuament en el qual fins ara «no ha passat res greu però on hi ha hagut algun ensurt» pel volum de vehicles i camions que hi circulen, amb girs inclosos, i que cal ordenar, tal com ha explicat l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno.

L'obra de la rotonda té un cost de 249.103 euros, i l'Ajuntament comptarà amb una subvenció per afrontar-lo que ja ha estat inicialment aprovada per part de la Diputació de Barcelona. La idea és poder licitar les obres a final de setembre, i començar-les a executar durant l'últim trimestre d'aquest any.

A més de les obres de la rotonda, l'Ajuntament està treballant en dos projectes de cara al condicionament dels polígons industrials i que preveu desenvolupar en paral·lel. D'una banda, se substituirà l'actual lluminària de vapor de sodi que hi ha als polígons de la Fàbrica, del Pla de Sant Vicenç i del Pla del Camí per una nova il·luminació de tipus led, que permeti millorar l'eficiència energètica de totes tres àrees industrials.

D'altra banda, s'habilitarà una zona d'avituallament i descans pensada per als transportistes que facin ús d'aquests polígons o que estiguin de pas, en una àrea situada entre el polígon de la Fàbrica i el polígon del Pla del Camí. De fet, es tracta d'un espai que actualment els camioners ja fan servir com a àrea de descans, però que no està condicionat. La intenció és arreglar-lo i formigonar-lo per donar-li un servei adient per als transportistes. L'Ajuntament de Castellgalí també aprofitarà aquesta intervenció per instal·lar-hi un espai per a la càrrega de vehicles elèctrics.

Si les circumstàncies del moment no ho impedeixen, la intenció de l'Ajuntament és poder tenir enllestit tot aquest conjunt d'actuacions com a màxim durant el mes de març del 2021.

Després del nou vial estrenat

Aquest conjunt d'actuacions se sumarà als nous accessos al sector del nucli antic de Castellgalí que es van estrenar el mes de juny passat. Són projectes separats però que es complementen, perquè suposen una millora de les connexions des de l'avinguda Montserrat (que és la principal artèria d'enllaç amb la C-55), ja sigui cap al nucli antic (amb l'obra ja inaugurada), o cap als polígons (que és on se centraran ara els esforços amb les noves actuacions previstes).

El que va entrar en servei el mes de juny passat va ser el nou vial que connecta l'avinguda Montserrat amb el carrer que porta cap al cementiri, i que facilita la mobilitat i l'accés dels vehicles al nucli antic, de manera que el municipi guanya una entrada cap al centre del poble per la banda est. Es tracta d'un vial que permet un doble sentit de la circulació, i que actua com a alternativa al carrer de Sant Antoni, que també és de dos sentits però té alguns trams estrets, que ara s'han pogut descongestionar amb l'entrada en servei del nou vial d'accés el mes de juny passat.