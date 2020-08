Polèmica a Navàs per grups de persones que no compleixen les mesures 'anticovid'

Imatge enviada per un lector de persones agrupades durant la ballada dels Gegants | Arxiu particular

L'Ajuntament de Navàs ha emès un comunicat aquest dimecres després que hagin corregut per les xarxes socials alguns vídeos i imatges de la festa major del municipi, on es veuen grups de persones que no compleixen les mesures de seguretat per frenar la covid-19: ni distància ni mascareta. Sobre aquests fets, el consistori vol aclarir que en els actes organitzats «sempre s'ha estat estricte en el compliment de les mesures sanitàries indicades per CatSalut a través del Procicat (Protecció Civil de Catalunya); som conscients que corre algun vídeo en què es veu un grup reduït de persones que no respecten la distància i se situen al davant de l'escenari, sobre això cal dir que aquesta acció no va durar més de 10 minuts i que no ha suposat un problema de salut pública, atenent-nos als resultats i casos de covid-19 al nostre municipi».

Pel que fa a les concentracions que s'han dut a terme a la zona del polígon, representants de l'Ajuntament asseguren que prendran «les mesures necessàries perquè no es repeteixin», i si bé admeten «una certa preocupació per les imatges que hem rebut», asseguren en el seu comunicat que «no convé alarmar-se». Recorden, però, «que el període d'incubació del virus pot començar als 7 dies, així que estarem atents i alerta». En tot cas, continua el comunicat, «convé no criminalitzar cap sector, com també cal cridar a la responsabilitat personal de cadascú; només així podrem evitar la propagació del virus, que ha estat especialment virulent al nostre municipi durant la pandèmia».

Casos de covid al municipi



En el mateix comunicat, l'Ajuntament de Navàs posa en coneixement de la ciutadania els casos actuals de covid al municipi. Són les dades oficials que proporciona el Departament de Salut de la Generalitat, i que engloben les PCR que s'han dut a terme al CAP Navàs (que també dona cobertura a Balsareny) i al CAP Bages:



Casos actuals de positius de Covid-19 a Navàs (26/8/2020): 5 positius.

Casos acumulats de positius de Covid-19 a Navàs: 153 positius.



Respecte els actuals casos positius de Covid-19 al municipi, el consistori vol fer arribar algunes consideracions del CAP, l'organisme que ha realitzat les proves PCR:



Els casos positius estan aïllats, així com les persones que han estat en contacte amb aquestes persones i han donat negatiu, ja que és d'obligat compliment estar-se aïllat un mínim de 14 dies. L'incompliment de l'aïllament pot comportar sancions greus a les persones, i es vehicularan a través de Salut Pública, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya.

Els rastrejadors i rastrejadores ja han identificat i s'han posat en contacte amb les persones properes a les que han donat positiu. Si no us han contactat no heu de fer res, però és important que davant el mínim dubte contacteu amb el CAP o al 061 per tal que us realitzin la prova PCR.

«Responsabilitat i sentit comú»



L'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat i al sentit comú de les persones. Recorda que actualment no es poden concentrar més de 10 persones tant en espais públics com privats. «A més, cal tenir en compte que el botellón està prohibit i fer-ne pot comportar multes de 3.000 euros a 15.000 euros». Per últim, recorda que l'ús de la mascareta és obligatòria en tots els àmbits, així com la constant de neteja de mans i distància social, com també que està prohibit fumar a l'aire lliure si no es pot respectar la distància de 2 metres entre persones.

«Tots i totes hem ser responsables de les nostres accions tot pensant en la protecció de les persones més vulnerables», segueix el comunicat municipal.