Se suspèn l'acte públic en memòria de Casaldàliga que s'havia de fer el 8 de setembre a Barcelona

La celebració pública en memòria del bisbe Pere Casaldàliga que s'havia programat per al dimarts 8 de setembre a Barcelona, queda suspesa davant el risc de rebrot per la covid. L'acte s'havia previst al Santuari del Cor de Maria i estava organitzat pels Missioners Claretians i l'associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga, que finalment han considerat més prudent ajornar per a un altres moment la celebració pública, «i no motivar trobades socials ni fomentar desplaçaments durant aquests dies», encara que els actes religiosos estiguin permesos amb un 33% d'aforament, segons han expressat els organitzadors en un comunicat.

D'aquesta manera, els missioners claretians mantindran la celebració prevista però sense l'assistència de fidels, que podran seguir l'eucaristia en directe pel canal de YouTube dels Missioners Claretians de Catalunya i per Ràdio Estel, el 8 de setembre a partir de 2/4 de 7.

Tant els Missioners Clarerians com l'Associació Araguaiaamb el Bisbe Casaldàliga preveuen organitzar més endavant un altre acte d'homenatge i en memòria seva, que ja s'anunciarà quan la situació sanitària faciliti actes amb més aforament.