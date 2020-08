Artés, Avinyó i Oló demanen un servei regular en autobús amb Vic

Els ajuntaments d'Artés, Avinyó i Santa Maria d'Oló han sol·licitat conjuntament a la Generalitat poder disposar d'una línia regular de bus que connecti tots tres municipis amb Vic. De moment, ja han mantingut una primera reunió per estudiar la viabilitat de la proposta amb el nou director general de Transports i Mobilitat, l'exalcalde i cap de l'oposició a Sallent, David Saldoni, a la qual també van assistir, entre d'altres, el president del Consell Comarcal del Moianès, Ramon Vilar, i Laura Vilagrà, com a gerent del Consell Comarcal del Bages.

Tots tres municipis coincideixen en la necessitat d'aquesta línia per donar resposta als veïns que tot sovint es desplacen fins a Vic, especialment estudiants universitaris, però també treballadors o persones que hi van per oci, i que ara no tenen cap opció de transport públic per fer aquest trajecte des del seu municipi. O hi van des de Manresa o des de Moià, o en vehicle privat. De fet, actualment ja existeix una línia de la compa-nyia Castellà que cobreix el trajecte entre Artés i Vic passant per Horta d'Avinyó, Avinyó, Santa Maria d'Oló i Santa Eulàlia de Riuprimer (i en sentit invers), però només funciona dues vegades l'any: la vigília del Diumenge de Rams (coincidint amb la celebració del Mercat del Ram a Vic), i el dissabte anterior a Nadal.

«Ens convé un servei funcional», apunta l'alcalde d'Oló, Xavier Baraut, que defensa la necessitat d'un servei «que fa temps que reivindiquem, i ara que som tres pobles podem fer-ho amb més força». El mateix apunta el president del Consell Comarcal del Moianès i exalcalde d'Oló, Ramon Vilar, que també recorda que aquesta és una demanda «històrica» del poble. «És una necessitat que existeix» per als veïns que diàriament s'han de desplaçar fins a Vic, si bé «també seria bo per al mercat dels dissabtes», per exemple, i afegeix que pot ser una proposta «igualment interessant a l'inrevés», pensant en gent de Vic que es vulgui desplaçar a alguna d'aquestes poblacions.

Des del Bages la proposta també es veu de bon ull. «La necessitat hi és i caldria poder articular algun sistema perquè ara [si es vol fer el trajecte amb transport públic] hem d'anar a Manresa a buscar l'EixBus, i amb el que triguem a fer això, ja gairebé seríem a Vic», sosté l'alcalde d'Artés, Enric Forcada.

A Avinyó «estem a mig camí, i encara que els principals serveis els tenim al Bages, també tenim força tirada d'anar cap a Vic», assegura l'alcalde, Eudald Vilaseca, i lamenta que «ara per ara hem de fer combinacions molt estranyes per poder-hi arribar» en transport públic, la qual cosa fa que la majoria de la gent s'hi desplaci en vehicle privat.

La proposta de comunicar directament aquests tres municipis per l'eix Transversal amb Vic s'ha posat aquest estiu sobre la taula, però encara és molt embrionària, i tot just se n'està estudiant la viabilitat i el traçat, i s'haurà de continuar discutint en properes reunions ja previstes però sense data concreta. La idea és donar un servei conjunt a totes tres poblacions, tot i que no es descarta la possibilitat de situar l'extrem oest de la línia a Manresa o fins i tot a Sallent, però no més enllà per no allargar excessivament el trajecte (d'uns 40 minuts com a màxim), i més tenint en compte que, tret d'Oló, el Moianès ja té bastant coberta la connexió amb Vic.