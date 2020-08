A Berga no hi plovia tant i de cop des dels aiguats del 1982

Feia temps que no plovia tant i tan de cop a Berga. El regidor Aleix Serra, meteoròleg de professió, ha recordat que el 7 de novembre del 1982 es van recollir 153,9 l/m2 en els diversos dies de l'episodi de pluja. Aquelles pluges, quan encara no hi havia el pantà de la Baells que regulés el Llobregat, van suposar importants inundacions, sobretot aigües avall, cap a Sallent i Castellbell i el Vilar, per exemple. El registre d'ara és de la zona d'Estaselles, a Berga. Seria el segon major registre de pluja des que hi ha dades.

La pluja ha provocat danys, però cap que es pugui considerar molt greu. Als pavellons de la zona esportiva de Berga hi ha hagut degoters, un problema que no s'acaba de resoldre i que es reprodueix cada cop que hi ha pluges intenses. I allà on ha estat més significatiu és a la zona periurbana, al nuclis dissiminats. A Mas d'en Bosch, Serra de Nuet, a la zona del Menfis, hi ha hagut esllavissades i camins tallats a primera hora. Veïns i treballadors municipals s'han encarregat aquest matí de fer la neteja.

Dins de la ciutat hi ha hagut petites inundacions. El desaiguat de la ciutat, però, ha funcionat bé, segons ha explicat el mateix Serra, que ha destacat que la pluja ha estat molt important per la quantitat, però que ha arribat per episodis, fet que ha facilitat el desguàs de carrers. I també ha aguantat bé el mur nou de la carretera Queralt. A la zona del Berguedà, entre Bombers i Mossos han fet una seixantena de sortides.