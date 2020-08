El Berguedà acumula pluja per sobre dels 100 l/m2 i el Llobregat va molt ple

L'episodi de precipitació anunciat ha estat molt intens en punts com Berga i les poblacions de l'entorn, com ara Casserres, on el registre de pluja acumulada des d'ahir parla ja de 145,9 l/m2. A Berga, la precipitació fins a primera hora d'aquest matí era de 121,8, però el gruix de l'aigua va ser a les darreres hores de la nit d'ahir. Un video gravat des del bar La Barana, de la plaça de Sant Pere de Berga, mostra les imatges del carrer convertit en una riera embravida.

De moment, no s'han de lamentar desgràcies personals. A Avinyó, però, els bombers van haver de rescatar dues persones que es trobaven en a la vora de la riera i van trobar-se envoltats d'aigua. Es van enfilar en una taula de pedra de la zona de pícnic on eren i els bombers els van poder rescatar accedint-hi amb una barca. En el conjunt del país, els bombers han rebut 286 avisos, però en gran part de la Catalunya central, 65, i especialment del Berguedà. A la zona de Tarragona també hi ha ahgut moltes incidències. Molts dels avisos són per inundacions de baixos i despreniments.

La conseqüència de la pluja ha estat un increment notable dels nivells del Llobregat, sobretot a partit de Castellbell i el Vilar. Una situació d'alarma que aquest matí el sistema de Protecció Civil ha fet pública per evitar que hi hagi persones que s'apropin al riu. A les primeres hores d'avui encara ha continuat plovent, tot i que de manera més moderada. A Castellbell, després que el Llobregat rebi l'aigua del Cardener, hi havia un senyal d'alerta i baixaven 213 l/s. A Balsareny, 460m3/s.

La pluja d'ahir no va afectar de la mateixa manera a tot el territori, però en alguns punts va ser especialment violenta i va ser molta aigua que va caure en poques hores. De la Catalunya central, el registre més alt. L'anunci de precipitacions ha fet suspendre algunes activitats de la festa major de Manresa.

Les pricipacions més importants s'han produït a Casserres (145,9 l/m2), Bagà (121,8 l/m2), Berga (121,8 l/m2) i Cardona (72,9 l/m2). En tots els casos, la precipitació més important es va produir en la tarda nit. En alguns punts, com a Berga i Cardona, l'aigua va arribar acompanyada de calamarsa. Després d'aquestes primeres hores de l'episodi de pluja hi ha hagut una descens notable de la temperatura, amb mínimes per sota dels 10ºC en punts com Das, a la Cerdanya. Al Berguedà, a la part central de la comarca, el termòmetre s'ha situat aquest matí a l'entorns dels 13ªC.