L'atenció socioeducativa manté el pols a l'estiu

Un grup d'infants apilonen diferents peces de colors per donar forma a un castell. Amb precaució, col·loquen un objecte damunt de l'altre, amb l'esperança que un cop d'aire no esfondri la construcció. Els protagonistes són els infants del centre obert de Sant Joan de Vilatorrada, un dels municipis de la comarca del Bages que disposen d'aquest servei d'atenció socioeducativa.

Des de fa sis anys, el Consell Comarcal del Bages aposta perquè aquests centres es mantinguin oberts durant el període estival per garantir un espai per al lleure i dos àpats diaris als infants en risc d'exclusió social. Enguany, el nombre de nens i nenes atesos ha augmentat enmig d'un context de pandèmia.

La crisi sanitària ha obligat els centres a prendre diferents mesures per frenar la covid-19, com la presa de temperatura als infants, el control de la higiene de l'espai i la renúncia del servei col·lectiu del menjador, que enguany es compensa a les famílies a través d'unes targetes moneder. Tot i això, l'activitat dels centres ha mantingut el pols amb un total de 114 infants atesos, una xifra que representa un augment del 20% respecte de l'any passat.

Un dels motius principals d'aquest increment és la crisi econòmica que ha generat la pandèmia, segons afirma la consellera de l'àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán. «La crisi de la covid ha deixat moltes famílies en una situació de vulnerabilitat i això ha provocat que la demanda del servei que ofereixen els centres socials augmenti», destaca la consellera.

L'educadora social del centre obert de Sant Joan de Vilatorrada Raquel Álvarez també constata un volum més alt d'infants i considera que, de cara a l'inici de curs, «encara augmentarà més el nombre de famílies que requeriran aquest servei i, per tant, és necessari dotar de més recursos els centres oberts per poder oferir una atenció socioeducativa de qualitat». En aquest sentit, Mazcuñán afirma que «des de fa molts anys la subvenció que la Generalitat atorga al centres oberts està congelada».



Jugar a l'aire lliure

Durant el curs escolar, Álvarez s'encarrega de tirar endavant tota sola el centre obert de Sant Joan, però aquest estiu ha rebut el cop de mà d'un altre professional, Isaac Martínez, que fa anys que es dedica al món del lleure. Tots dos tenen cura d'un grup de nens i nenes durant els matins d'estiu, un temps que aprofiten per jugar, remullar-se i, sobretot, aprendre.

Els educadors assenyalen que aquest any els infants tenen la necessitat de jugar a l'aire lliure i retrobar-se amb els companys després del confinament. «Enguany detecto una energia en ells que no hi era els anys anteriors i crec que es deu a les ganes que tenien de tornar a compartir estones amb els altres», explica Álvarez.

Per aquest motiu, han ideat activitats que giren entorn del joc lliure i el contacte amb la naturalesa. «En els seus ulls notem les ganes que tenen de córrer entre els arbres i de construir arcs i cabanes amb troncs», comenten. Alhora destaquen que aprofiten cadascuna de les activitats per treballar els valors. «Cada dia al matí els reunim a tots en rotllana perquè puguin expressar les seves emocions», assenyalen.

Durant el temps que passen amb els infants, els educadors intenten que deixin volar la imaginació a l'hora de jugar. I ara, mentre contemplen com el castell de peces de colors s'esfondra, es queden quiets, pràcticament sense respirar, observant com els nens i nenes tornen a alçar el castell dels seus somnis.