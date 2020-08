Sant Fruitós adequa els accessos als centres educatius per fer-los més segurs

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està treballant aquests dies en l'adequació i millora dels accessos als recintes educatius del municipi, amb la idea de protegir al màxim els alumnes del trànsit de vehicles que passa a prop de les entrades d'aquests centres. L'actuació s'emmarca en el pla d'obertura dels centres, que enguany inclou mesures especials com aquesta, tenint en compte que Sant Fruitós incrementarà les zones habilitades per a l'entrada i sortida d'alumnes per evitar aglomeracions.

En concret, les actuacions s'han dut a terme a la llar d'infants Les Oliveres i al CEIP Pla del Puig, i s'han fet ara per tenir-les a punt de cara a l'inici del curs escolar el proper 14 de setembre. Els treballs han consistit en l'adequació d'un vial d'accés separat de la circulació rodada, per tal que els nens i nenes puguin accedir al recinte per les diferents portes d'entrada amb la màxima seguretat.

Les actuacions s'han fet en aquests dos centres perquè s'ha considerat que són els que no tenien prou ben delimitada i separada la circulació de vianants i vehicles, i que podia suposar un risc tant per als infants com per als seus acompanyants. Tanmateix, es preveuen noves mesures en el conjunt dels centres i els seus accessos des de la via pública, i això inclou també l'escola Monsenyor Gibert, l'institut Gerbert d'Aurillac, i l'escola Paidos, on, a més, la tornada a l'escola coincidirà amb les obres del nou centre que Ampans està construint al costat, segons ha explicat el regidor d'Ensenyament de Sant Fruitós, Felip Echarri.



Possible reforç amb agents cívics

A banda de l'adequació física dels accessos, l'Ajuntament també reforçarà enguany els controls i la regulació del trànsit a les entrades i sortides dels centres educatius, tenint en compte que n'hi haurà més que mai.

Fins ara n'hi havia prou amb els agents de la Policia Local en horari d'entrada i sortida de classe, però enguany es comptarà també amb l'ajuda de Protecció Civil, i l'Ajuntament es planteja contractar agents cívics que donin suport i acompanyament als alumnes, entre altres coses perquè «n'hi ha que són petits i hauran d'accedir per llocs que no estaven previstos i per on no estan acostumats», diu Echarri.

Paral·lelament, l'Ajuntament també ha posat a disposició dels centres espais com el Nexe o la biblioteca per si els cal més espai, i reforçarà el servei de neteja.