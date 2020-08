Les pluges augmenten el cabal dels rius als pobles del Bages

L'episodi de precipitacions durant dissabte a la matinada va ser molt intens en diversos punts del Berguedà, però també en municipis de la comarca del Bages, com Sallent, Castellbell i el Vilar o Balsareny, on el cabal del riu Llobregat va créixer i va provocar diversos danys en entorns naturals. Tot i això, aquestes poblacions no van haver de lamentar ferits i, en el tancament de l'edició d'aquest diari, estaven en estat d'alerta per la previsió meteorològica de cara a les properes hores.

En el cas de Castellbell i el Vilar, el nivell del riu Llobregat va assolir un punt màxim de 279 metres cúbics per segon durant dissabte a la matinada. El cap de voluntaris de Protecció Civil del municipi, Josep Belmonte, va apuntar que la crescuda del nivell del riu va malmetre un dels dos pous de captació d'aigua potable, que era previst que es pugui restablir demà. D'altra banda, Belmonte va afirmar que, per evitar riscos, es va procedir al tancament dels accessos al riu. El nivell del riu es començava a normalitzar ahir al migdia amb 116 metres cúbics per segon. Tot i així, Belmonte va assegurar que es mantenien pendents de la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores.

Un altre cas és el de Sallent, on no es van haver de lamentar desgràcies personals. Amb tot, es van registar diversos danys materials en alguns punts de la població. El regidor d'Urbanisme i Obres Públiques, Miquel Estruch, va destacar que una de les zones més afectades va ser l'entrada de la potabilitzadora del poble. «Durant una estona, ha quedat embussada, però, per sort, el problema s'ha resolt al llarg del matí i no s'ha hagut d'aturar el subministrament d'aigua», va assenyalar Estruch. Una altra de les zones afectades va ser al camí de Cabrianes, que es va de tancar per la pujada del riu. «Els treballs de neteja han començat, i de cara a les properes hores continuem en estat d'alerta», va afirmar Estruch.

En un altre punt de la comarca, l'alcaldessa de Balsareny, Noelia Ramírez, va remarcar que el creixement del cabal del riu va obligar a tancar el camí dels horts i el pont de la Rabeia per evitar qualsevol risc. Unes mesures que ja van procedir a aplicar divendres mateix a la tarda per tal d'anticipar-se a la situació meteorològica. L'episodi de tempestes ha tingut lloc només uns mesos després del temporal Glòria.