L'Assemblea reivindica la independència omplint els ponts d'estelades durant l'operació tornada

Aprofitant l'operació tornada de vacances, l'Assemblea Nacional Catalana ha omplert d'estelades i pancartes els ponts de les principals carreteres del país per tal de tornar a fer visible la reivindicació de la independència a l'espai públic.

La campanya Ponts per la Independència, que ja fa diversos estius que es du a terme, ha tingut el seu desplegament a les comarques centrals en un total de sis punts diferents. Al Bages l'acció s'ha dut a terme als ponts de la C-16 a Navàs i Sant Vicenç de Castellet, impulsada per les assemblees dels respectius municipis. A l'Anoia hi ha hagut una convocatòria comarcal en dos ponts de l'autovia A-2, a Jorba i a Castellolí. Finalment, al Berguedà, l'acció s'ha fet a dos ponts de la C-16, a Berga i a Gironella.

L'acció també serveix per començar a escalfar motors de cara a la Diada de l'11-S, la qual aquest any tindrà un format descentralitzat al territori per tal d'adaptar-se a la situació causada per la covid-19.