L'ús de la C-16 com a ronda els feiners, gratuït a partir de demà

L'esperada gratuïtat de l'autopista C-16 si s'utilitza com a ronda de Manresa a qualsevol hora d'un dia feiner serà efectiva a partir de demà, 1 de setembre, que és quan entrarà en vigor l'ampliació de les bonificacions, fins ara restringides a les hores punta, aprovada per la Generalitat el mes de juliol passat.

Tal com va avançar aquest diari el 7 de maig passat, aquesta nova mesura vol beneficiar els vehicles que circulin per l'autopista Terrassa-Manresa i que la utilitzin com a ronda de Manresa, o sigui, dins del tram que va des del peatge de Sant Vicenç-Castellbell cap al nord. Això vol dir que, a partir de demà, i durant les 24 hores de qualsevol dia feiner, els usuaris que accedeixin a l'autopista per aquesta barrera i vagin en direcció a Berga, o bé els que entrin a la C-16 des del nord i surtin cap a la C-55 en aquest peatge, no l'hauran de pagar.



Amb Teletac o pel mòbil

Ara bé, la gratuïtat no serà automàtica si no s'ha fet un pas previ. I és que, tal com passava fins ara per a l'accés gratuït a les hores punta, perquè la bonificació es faci efectiva cal que, quan passi per la barrera, el conductor del vehicle disposi de teletac o del dispositiu de pagament dinàmic Satelise, que es pot descarregar a través d'un aplicació mòbil.

També s'ha de tenir present que aquesta gratuïtat es limitarà, per ara, de dilluns a divendres laborables, però no serà efectiva els caps de setmana i festius.

La Generalitat confia que aquesta mesura ajudi a descongestionar el trànsit a la C-55 en el tram que coincideix amb el que ara serà de franc a l'autopista. La C-55 entre Manresa i Monistrol sol tenir una circulació densa a causa del peatge de la C-16.