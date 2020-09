Artés aposta per fer una festa major segura i de proximitat

Artés iniciarà aquest dijous una nova edició de la seva festa major que aquest anys serà «atípica», ja que se n'ha hagut de repensar el format i adaptar-la a les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, l'Ajuntament fa una aposta «per una cultura segura i aquest any també de proximitat, amb artistes locals, evitant que aquest sector es vegi com un dels més afectats per la crisi sanitària».

El consistori i la comissió organitzadora han preparat el que anomenen la Festa Menor d'Artés, amb propostes culturals adaptades a les circumstàncies actuals. Els actes es faran amb el públic assegut, amb mascareta, tindran una capacitat limitada i caldrà adquirir entrades gratuïtes per als que ho requereixin. La festa major comença aquest dijous a 2/4 de 10 del vespre amb un espectacle d'homenatge a les víctimes de la covid-19, a la plaça Major del municipi.

Entre les activitats, la majoria a l'aire lliure, hi haurà la primera trobada de bateries, concerts, espectacles familiars, el cinquè aniversari dels Picapolls de la Gavarresa, cercavila de gegants, havaneres i audicions de sardanes, a més d'activitats esportives.

Les entrades per participar a les diferents activitats es poden aconseguir de forma gratuïta a través de la pàgina web de la festa major, a les oficines de l'Ajuntament d'Artés (el matins de 10 h a 13 h) o al Centre Cívic i la Biblioteca Municipal (les tardes de 17h a 20h). Els restaurants i bars del municipi també han unit esforços per oferir plats, tapes, dolços i entrepans.

El consistori recorda a la població «el moment delicat en què ens trobem com a país i hem de ser conscients i actuar amb la responsabilitat que pertoca, seguint les mesures sanitàries de forma estricta, per intentar gaudir de la festa el màxim possible». També afirma que Artés porta «una bona dinàmica pel que fa a casos de covid-19 al llarg de l'estiu, i és gràcies a tota la població». Per això, diu, «hem de seguir aplicant aquesta prudència durant la festa major».