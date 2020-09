Mor l'exbatlle de Castellbell Isidre Badia, pare de l'actual alcaldessa

Castellbell i el Vilar ha perdut aquest dilluns a la nit Isidre Badia Biosca, qui fou alcalde del municipi durant 24 anys pel PSC, des de les primeres eleccions municipals. Badia, que ha mort als 72 anys després de patir una llarga malaltia, és el pare de l'actual alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia Moreno.

L'històric dirigent socialista va morir ahir a dos quarts de 12 de la nit, segons ha pogut saber aquest diari, i aquest dimarts al matí el seu cos serà al tanatori de Sant Vicenç de Castellet. L'Ajuntament de Castellbell està preparant el funeral per Badia, que se celebrarà dimecres al camp de futbol per poder tenir un aforament més gran i complir amb totes les mesures de seguretat.

Isidre Badia Biosca va ser alcalde de Castellbell amb majoria absoluta des de les primeres municipals, el 1979, i fins al 2007. Va ser al capdavant del consistori bagenc durant sis mandats, del 1978 al 1995, coincidint amb la primera etapa de la recuperació democràtica, i del 1999 al 2007.

Activista català i d'esquerres a la clandestinitat, va impulsar l'Assemblea constituent del poble abans de les primeres eleccions municipals. Entre els projectes que va impulsar, destaquen el camp de futbol, les piscines, el poliesportiu, les pistes de tennis, el centre d'atenció primària, la deixalleria, l'escola bressol i la ordenació urbanística del municipi, inèdita fins aleshores. Implicat en la vida associativa del poble, Isidre Badia va pertànyer a les associacions de caramelles, futbol i caçadors de Castellbell i el Vilar.

L'Ajuntament de Castellbell i la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès) del Partit dels Socialistes de Catalunya han expressat el seu condol per la pèrdua de Badia.

La federació socialista ha emès un comunicat on destaca «la dedicació i entrega» d'Isidre Badia a les tasques institucionals de Castellbell i el Vilar durant els 24 anys d'alcaldia i posa de relleu que va ser «un dels alcaldes de primera hora, que van donar el pas de presentar-se a les primeres eleccions democràtiques de l'abril del 79». El PSC assegura també que el seu pas per l'Ajuntament «ha estat fonamental, pels anys i per les actuacions dutes a terme» i el defineix com «un històric del municipi i del nostre partit».

La formació recorda que «amb una gran senzillesa i proximitat, resolia multitud de temes, a peu de carrer, voltant constantment per tot el terme municipal» i que «va viure i conviure amb els anys de crisis aguda que feia perillar la pròpia existència de municipis, totalment dependents del tèxtil, i tanmateix, va saber imprimir ànims i canvis, com per superar les dificultats i encarar el futur amb decisió». En aquest sentit, afegeix, «va saber superar les dificultats, i reconduir el municipi cap altres activitats, al mateix temps que s'ocupava de dotar-lo de les infraestructures, equipaments i serveis indispensables».