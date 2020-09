Cardona viurà un setembre cultural amb una vintena d'actes de capacitat limitada

Cardona no celebrarà enguany la tradicional festa major amb el corre de bou, les processons, els concerts de nit o els habituals balls de l'àliga i de gegants, però no deixarà el setembre sense activitat. L'Ajuntament ha reconduït la celebració cap a un programa cultural que inclou una vintena d'actes concentrats bàsicament els dies en què hi hauria hagut festa major però que s'allargaran tot el mes, i que es desenvoluparan en espais descentralitzats per garantir la distància i un control de l'accés, que serà limitat i sempre amb reserva prèvia.

L'Ajuntament ja va fer públic el juliol passat que enguany a Cardona no hi hauria festa major «però fem una aposta clara pel sector cultural i artístic», i per això s'ha treballat en una proposta alternativa que doni suport a aquests àmbits i de passada «ens recordin la festa major», encara que sigui d'una manera simbòlica, apuntava ahir l'alcalde, Ferran Estruch, que va presentar el programa acompanyat de la regidora de Joventut, Roser Montoriol, i del regidor de Cultura i Festes, Salvador Campos.

Tots tres van insistir en la necessitat de garantir el màxim les mesures de seguretat per evitar contagis, i van avisar que el programa previst es podria veure alterat o fins i tot anul·lat si la situació sanitària ho requereix. L'alcalde va explicar que actualment a Cardona hi ha un sol cas positiu confirmat de covid, «però igualment hem d'actuar amb la màxima alerta i precaució». Per això, entre altres coses, es reforçarà la presència de Mossos d'Esquadra, i no s'han programat activitats nocturnes. Com a màxim s'acabaran a les 11 de la nit.



Primer, la Setmana de Joventut

Si en condicions normals Cardona acull al setembre un centenar d'activitats, enguany es reduiran a una vintena, la meitat concentrades entre els dies 11 i 19. Abans, hi haurà la tradicional Setmana de Joventut, també reduïda.

Arrencarà aquest divendres a les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca amb una sessió de cinema a la fresca, dimarts vinent a la tarda hi haurà un partit de bubble football al camp de vida activa, i l'endemà a les 8 del vespre un concert amb grups cardonins a la plaça de la Biblioteca.

Precisament, la plaça de la Biblioteca, junt amb el pati de l'institut Sant Ramon i la plaça del Vall, seran els tres espais que concentraran la pràctica totalitat de les activitats que es faran en aquest setembre cultural un cop acabada la setmana de Joventut, i que es combinaran amb els actes institucionals propis de la Diada que cada any complementa la festa major.

L'acte institucional de l'Onze de Setembre s'acompanyarà d'un recital poeticomusical amb Anna Barrachina, i a partir d'aquí es preveuen un parell d'activitats diàries durant tota una setmana. El programa inclou un espectacle infantil, un concert amb la Banda de Música de Cardona, balls de bastons i de l'àliga, una ballada de gegants reduïda i al pati de l'institut, i activitats musicals diverses, des de sardanes, fins a havaneres, swing i un concert de folk. També hi haurà una doble sessió i amb capacitat limitada d'un espectacle amb Mag Lari a l'auditori.



La imatgeria serà present

Del 10 al 15 de setembre, l'Ajuntament serà obert (amb accés controlat) per poder visitar l'exposició dels gegants i l'àliga a la sala de plens, i en alguns carrers de fora, es podran veure fotografies de gran format amb els elements identificatius de la festa major, com els mateixos gegants i l'àliga, però també del ball de bastons, la Mare de Déu o el corre de bou.

Durant el setembre també es mantindran les activitats del Cicle Gaudí i les Espurnes Barroques. No hi haurà les recreacions de l'11 i el 18 de setembre.